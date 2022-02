Lille grise Montpellier

Montpellier (5-3-2) : Omlin – Souquet, Cozza, Sakho, Ristic (Oyongo, 86e), Sambia (Gioacchini, 81e) – Mollet (Germain, 68e), Ferri, Chotard – Savanier, Wahi (Makouhana, 81e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



Lille (4-4-2) : Jardim – Çelik, Djaló, Fonte, Botman – Bamba, Xeka, André, Gudmunsson (Yılmaz, 64e) – David (Onana, 90e), Angel (Weah, 79e). Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

Le LOSC s'offre un bol d'air.Après sa déroute face au PSG, Lille a repris des couleurs en gagnant à Montpellier (0-1). Après une période animée où Montpellier, emmené par un étincelant Téji Savanier, tombe sur un Leo Jardim impérial. Titularisé en lieu et place d'Ivo Grbić, l'homonyme de l'ancien coach de Monaco permet aux Lillois de rester dans le match et de faire la différence au cours d'un second acte mieux maîtrisé. À la suite d'une frappe de Benjamin André, contrée par Mamadou Sakho, Xeka catapulte le cuir au fond des filetsLe MHSC ne lâche pas l'affaire et pense même obtenir un penalty sur un centre de Savanier contré par André. Finalement refusé, à juste titre. Dans les derniers instants de la rencontre, Burak Yılmaz manque le break à deux reprises en perdant ses duels face à Jonas Omlin. Pour la première fois de la saison en Ligue 1, Lille n'encaisse pas de but à l'extérieur et profite de ce succès pour passer devant les Montpelliérains au classement.