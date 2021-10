Lille glisse à Clermont

1

Clermont (4-2-3-1) : Desmas - Zedadka, Hountondji, Ogier, Nsimba - Abdul Samed, Gastien - Dossou (Tell, 78e), Rashani (Allevinah, 71e), Berthomier (Iglesias, 84e) - Bayo (Hamel, 77e). Entraîneur : Pascal Gastien.



Lille (4-4-2) : Grbic - Gudmunsson (Bradaric, 71e), Djalo, Fonte, Celik - Xeka, André (Onana, 60e), Bamba, Renato Sanches (Yazici, 60e) - Weah (David, 71e), Ikoné (Gomes, 81e). Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

Le LOSC chute à Gabriel Montpied.Pas de quatrième succès de rang en Ligue 1 pour l'équipe de Jocelyn Gourvennec, battue à Clermont (1-0), quatre jours avant un match décisif de Ligue des champions face au Séville FC.Sans Jonathan David et Burak Yilmaz mais avec Renato Sanches, les Dogues sont d'abord tombés sur des Clermontois plus en jambes et inspirés. Après une première alerte signée Johan Gastien, c'est Vital N'Simba qui ouvre le score d'une frappe tendue suite à un renvoi plein axe de Benjamin André. La réaction lilloise arrive quasiment sur l'engagement mais Xeka bute sur un très bon Arthur Desmas qui empêche le LOSC de rentrer au vestiaire à hauteur des locaux.En seconde période, Clermont reste compact et continue d'embêter Lille. Les occasions sont rares et seule une volée de José Fonte à dix minutes du terme fait passer un coup de chaud au promu qui tient bon. Conséquence : Lille manque l'occasion de provisoirement monter sur le podium et ne se rassure pas avant son rendez-vous européen du 20 octobre prochain à Pierre Mauroy.