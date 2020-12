Lille fouette Monaco et prend la deuxième place

Coupable d'avoir joué petit bras, Monaco a vu sa belle série de quatre victoires prendre fin dimanche après-midi à Lille (2-1). Bien plus consistants et réalistes en deuxième période, les Nordistes prennent seuls la deuxième place du championnat.

Lille endormi, Monaco sans un bruit

David-Yazıcı, efficace relais

Lille (4-4-2) : Maignan - Djaló (Bradarić, 83e), Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné (Weah, 69e), André (Xeka, 69e), Soumaré, Bamba (Lihadji, 83e) - Yılmaz, David (Yazıcı, 62e). Entraîneur : Christophe Galtier.



Monaco (4-2-3-1) : Mannone - Aguilar, Disasi, Badiashile (Maripán, 80e), Caio Henrique (Ballo-Touré, 58e) - Fofana, Tchouaméni (Pellegri, 69e) - Diop, Volland, Gelson Martins (Geubbels, 69e) - Ben Yedder (Fàbregas, 58e). Entraîneur : Niko Kovač.

Fêté dans le Nord le 6 décembre, Saint-Nicolas est traditionnellement flanqué du Père Fouettard, personnage vêtu de noir et chargé de châtier les enfants n'ayant pas été sages durant l'année. Exceptionnellement, ce dernier était ce dimanche sapé en rouge à Pierre-Mauroy. Il n'y en avait d'ailleurs pas un, mais onze, spécialement missionnés pour punir non pas l'indiscipline, mais la trop grande sagesse de l'AS Monaco. Bien trop timides pour tirer profit des 64 malheureuses heures de récup' offertes à Lille après son match de C3 face au Sparta, les Monégasques ont fini par le payer de deux gifles, infligées par Jonathan David et Yusuf Yazıcı. Bien fait.Là où Brest avait choisi - à raison - début novembre de rentrer d'emblée dans les tronches nordistes , la dernière fois que la LFP a imposé au LOSC pareil enchaînement, Monaco fait lui le pari discutable de la prudence à Mauroy. Certes beaucoup plus présents dans les duels, les joueurs de la Principauté se contentent d'étirer le bloc lillois sitôt le ballon récupéré. Sans vraiment s'y enfoncer, à l'exception de Diop, dont le tir est bien trop écrasé (13). Passé le quart d'heure de politesse, les Nordistes entrent enfin dans la partie, s'approprient le cuir et s'efforcent de le faire vivre dans le camp monégasque. Problème : à l'image d'Ikoné, bien plus motivé lorsqu'il s'agit d'attaquer, les Dogues manquent clairement d'idées et peinent à bouger le bus princier.En guise d'apéritif, les Nordistes n'ont ainsi à offrir qu'une frappe en pivot de Yılmaz tuée dans l'œuf, un bon avantage envoyé en populaires par David (25), et un coup franc bien placé sans grand danger pour l'arrière-garde du Rocher (29). Une fois essuyé ce « temps fort » lillois, Monaco peut sortir la tête de sa carapace et s'aventurer dans la partie de terrain nordiste. L'occasion pour Ben Yedder de chauffer les gants de Maignan, et pour Djaló d'offrir quelques coups de pied arrêtés à Diop, inexploités. Yılmaz a beau tenter d'abuser le corps arbitral, et Bamba bosser ses enroulés (42, 44), ce premier acte ne mérite rien de plus que le 0-0 venu le sanctionner.Décisif sur l'une des deux tentatives infructueuses de Bamba, Mannone répond à nouveau présent au retour des vestiaires sur ce coup franc lointain de Yılmaz (49). Le portier italien ne peut en revanche rien sur cette partie de billard initiée par Ikoné et conclue par David. Totalement seul sur un tir dévié de l'international français, le Canadien a tout le loisir de contrôler et de mettre le ballon sous la barre. Un pion qui oblige l'ASM à enfin se découvrir. Ce dont Yılmaz et Yazıcı ne tardent pas à profiter en solitaire, le premier servant sur un plateau le second, sur un contre parti d'une inspiration de Bamba. Coaching gagnant pour Christophe Galtier : le Turc compte alors quatre minutes sur le pré.Niko Kovač y ira lui aussi de son remplacement décisif, Pietro Pellegri rappelant son existence à la Ligue 1 en exploitant un ballon donné par Fàbregas dans le dos de Bradarić, entré à un poste inhabituel d'arrière droit. Mais pas de quoi éviter à l'ASM une fin de série somme toute méritée, après quatre succès d'affilée en Ligue 1. Fin de série également pour le LOSC, jusqu'ici systématiquement incapable de s'imposer en championnat après une rencontre de Coupe d'Europe. Voilà les Dogues de Christophe Galtier, pourtant frustré de devoir jouer à l'heure du déjeuner, deuxièmes à deux points du PSG. Ça aussi, c'est mérité.