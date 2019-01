Lille fissure Amiens sur le gong

Sans la rapidité des oiseaux, la puissance des félins est une option. Celle qui a permis à Lille de faire craquer un Amiens mal payé de sa solidité.

Joue-la comme l'autre

Animaux, destin et coaching

Lille (4-2-3-1) : Maignan - Pied, J. Fonte, Soumaoro (c), Koné - Thiago Mendes, Thiago Maia (Xeka, 72e) - Pépé, Ikoné, Bamba (Araujo, 68e) - Leao (Soumaré, 88e). Entraîneur : Christophe Galtier.



Amiens (4-5-1) : Gurtner - Krafth, Gouano (c), Dibassy, Lefort - Gnahoré, Monconduit, Blin (Segarel, 89e) - Otero, Timité (Bodmer 74e), Mendoza (Kurzawa, 89e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Comment transpercer un bloc de granit avec des flèches ? Voilà une question qui a longtemps remué le cerveau de Galtier dans son duel de Christophe avec Pélissier. Avant de se rappeler : seule une épée maniée par un roi peut réussir tel tour. La couronne étant prise en Ligue 1, le dauphin Galtier a innové, balançant un coup de massue par-ci, du poison par-là, variant les armes jusqu'à péter la pierre sur le gong. Une pierre nommée Amiens qui pourra pleurer en ramassant son cœur en miettes. Car le cœur, les Amiénois l'ont mis. Avec talent, parfois. Insuffisant, pour cette fois.Jouer bas, jaillir fort : un combo qu'adore le LOSC depuis le début de saison. Mais qui, à force de réussite, commence à être connu. Et Amiens , non content d'en tirer les conclusions défensives, va surtout appliquer la leçon à merveille. Première balle perdue devant la surface amiénoise, Krafth remonte le ballon, emballe ses adversaires qui partent au quart de tour. Deux passes et un centre au second poteau plus tard, c'est Otero qui surgit pour jeter un froid chez les hôtes de la soirée. Les hommes de Pélissier ont trouvé le? Ils le répètent. Sauf que, faute de succès, c'est l'effet inverse qui se produit sur le terrain : le bloc amiénois, confiant, remonte légèrement, laissant plus d'espace aux avants locaux. Il n'en faut pas plus à la nouvelle arme lilloise, numéro 7 sur le dos, pour frapper les impertinents. Un, penalty obtenu dans un mélange de puissance et de vitesse. Deux, frappe en pivot au cœur de la surface : Leão vient d'égaliser dans les arrêts de jeu sur la seule frappe lilloise cadrée de la période. Égalisation, seulement ? Oui, car dix minutes plus tôt, Pépé avait manqué son premier penalty de la saison, après six réussites. À côté, donc.Signe d'une sortie difficile pour l'Ivoirien et toute la bip-bip avec lui. Son Grand Géocoucou (nom binominal) en panne, Galtier ne peut d'abord s'en remettre qu'au coup de tête de son lion portugais qui oblige Gurtner à une superbe manchette dans le soupirail. Et puis au destin, forcé par son coaching. Pied titularisé pour la première fois à Lille ? C'est lui qui, très impliqué par ailleurs, envoie le centre décisif. Xeka laissé remplaçant pour son retour ? C'est sa sortie du banc qui transforme le centre de Pied, d'une tête de tigre parfaitement ajustée. Amiens est à terre et ne se relèvera pas malgré Bodmer et le jeu des changements. Trop d'influx laissé sur le terrain en première période. Trop de beaux mouvements non concrétisés. Dommage, mais encourageant. Du côté de Lille , si tout fut loin d'être parfait, Pierre-Mauroy voit la victoire pour la première fois en Ligue 1 depuis le 27 octobre. Largement suffisant pour passer un bon week-end, le cul vissé sur sa 2place.