Lille fait tomber Strasbourg sur le fil

Lille (4-4-2) : Jardim - Celik, Fonte, Botman, Gudmundsson - Zhegrova (Gomes, 64e), Andre (Onana, 73e), Sanches, Weah - David, Yilmaz. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

RC Strasbourg (3-5-2) : Sels - Djiku (Le Marchand, 83e), Nyamsi, Perrin (Sahi, 88e) - Caci, Bellegarde, Prcić (Sissoko, 70e), Sissoko, Thomasson - Gameiro (Diallo, 70e), Ajorque. Entraîneur : Julien Stéphan.

Et soudain, la lumière s'est rallumée pour Lille, au bout d'une rencontre où les Nordistes auraient pu céder bien avant. Mais c'est Celik, sorti de nulle part au second poteau, à la réception d'un centre dévié de Weah, qui s'est couché comme il le fallait. Et au passage délivré une formation incapable de gagner depuis quatre rencontres.Mais durant un long moment, c'était un dimanche après-midi avec le soleil qui rougit les visages, des supporters lillois en grève et il n'en fallait pas plus pour piquer du nez à Pierre-Mauroy. C'est simple, la premier acte, ouvert mais bien trop pauvre en termes d'occasions (un tir cadré pour Lille, deux pour Strasbourg) s'est résumé à une certaine ascendance des Alsaciens sur des Nordistes crispés et pris en grippe par le kop. Conclusion, Burak Yilmaz, aussi habile pour être hors-jeu que pour trouver le cadre (malgré une belle frappe repoussée en début de match) et pas bien aidé par Jonathan David, a été rapidement épinglé. Et son entraîneur, Jocelyn Gourvennec, poussé à la démission à intervalle régulier par le public de Pierre-Mauroy. Lequel a bien cru voir les hommes de Julien Stéphan - invaincus depuis 11 rencontres jusqu'à ce soir - se faire la malle par Thomasson (27) puis Gameiro, surtout, dont la tête est venue s'écraser sur le poteau de Jardim (49).Gudmundsson a enchaîné avec une frappe sèche du gauche, captée par Sels (66). Puis c'est le portier nordiste qui a sorti une manchette parfaite devant Thomasson (76) avant que Gudmundsson ne lui sauve la mise sur sa ligne après une tête de Nyamsi (81). La suite ? Cette lumière venue des tréfonds signée Celik. Le Losc respire à nouveau, mieux il est revenu à six points de la cinquième place. Pour les Strasbourgeois, c'est la fin d'une série d'invincibilité débutée fin janvier.