Lille replonge Strasbourg dans le doute

Strasbourg (3-5-2) : Sels - Djiku, Nyamsi, Le Marchand (Doukouré, 46e) - Dagba (Pierre-Gabriel, 71e), Sissoko (Thomasson, 61e), Prcić (Aholou, 78e), Bellegarde, Delaine (Liénard, 61e) - Diallo, Gameiro. Entraîneur : Stéphan.



Lille (4-2-3-1) : Chevalier - Zedadka, Fonte, Djalo (Alexsandro, 83e), Ismaily - André (Martin, 84e), Gomes (Baleba, 77e) - Ounas (Weah, 65e), Cabella (Zhegrova, 84e), Bamba - David. Entraîneur : Fonseca.

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Difficile de récupérer un résultat, quand on cadre sa première frappe à la 87Strasbourg en a fait l'amère expérience ce vendredi soir, en s'inclinant à domicile contre Lille lors de la onzième journée de Ligue 1. Car malgré une grosse dizaine de tirs à mettre à l'actif des locaux, Chevalier n'a eu que très peu de boulot à réaliser. Si ce n'est un arrêt devant Diallo, au quart d'heure de jeu. Beaucoup plus réalistes et précis, les visiteurs en ont donc profité pour s'imposer. Notamment grâce à un penalty de David sanctionnant un tacle maladroit de Le Marchand sur Ismaily, avant la pause. De quoi monter provisoirement sur la sixième marche du classement, alors que leurs adversaires retombent dans leurs travers et n'enchaînent pas après leur première victoire de la saison.Le RCSA aurait même pu, voire dû, encaisser un deuxième but de David assez rapidement : sur un piqué sauvé par Sels dans le temps additionnel de la première mi-temps d'abord, puis sur une tentative de nouveau déviée par le portier sur un contre dans le second acte. Finalement, l'attaquant canadien et meilleur buteur du championnat avec neuf pions a obtenu son doublé sur la fin en profitant d'un centre de Weah pour signer le break. Un Weah qui a offert une deuxième passe décisive quelques instants plus tard pour enfoncer le clou, à Cabella cette fois. Rien à dire, les Dogues ont su mordre là où ça fait mal.Ce qui est sûr, c'est que Fonseca ne sera pas le cinquième entraîneur de première division française à se faire licencier cette saison.