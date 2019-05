Lille Europe, terminus de ce train

Lors de la 37e journée de la saison 2017-2018, Lille échappait à la relégation. Un an plus tard, les Dogues sont en passe de se qualifier directement en Ligue des champions. Il ne suffira que d'un point pour s'en assurer et refermer des plaies qui ont finalement cicatrisé bien plus rapidement que prévu.

Par Mathieu Rollinger

Il n'est qu’un spectateur parmi les autres, rien de plus. Installé en première classe, certes, profitant du sens de l’accueil de ses «» portugais installés dans le Nord, Luis Campos , mais aussi des préparateurs physiques Pedro Gómez Piqueras et Eduardo Parra García, ainsi que l’entraîneur des gardiens Nuno Santos . Pourtant, l’avis de José Mourinho permet tout de même de cerner en quoi cette équipe du LOSC est fascinante, à l’heure où le club s’apprête à composter son billet pour la phase de groupe de la Ligue des champions, sept ans après son dernier voyage européen. Lors d’un entretien donné cette semaine à, le charismatique entraîneur soulignait que si le convoi lillois roule aussi bien cette année, c’est certainement parce que sa locomotive a bien charbonné.(harmonie), analyse The Special One.» Le Mou n’était pas présent au Stade Pierre-Mauroy à la même époque l’an dernier pour observer les difficultés en question. De une, parce qu’il était encore en poste à Manchester United ; de deux, parce que l’ambiance et l’intérêt des matchs des Dogues étaient diamétralement autres que ceux proposés aujourd’hui.Il n’y avait qu’à voir la chemise détrempée de Christophe Galtier dimanche dernier, après le match contre Bordeaux . Si elle était si humide, ce n’était pas dû cette fois aux sueurs froides d’un risque de relégation. Mais bien parce que les joueurs sont venus célébrer, après une courte victoire, un coach qui les a sortis de la zone rouge l'an dernier pour les poser aujourd'hui à la seconde place de Ligue 1. «, savourait le coach nordiste.» Ce samedi, il ne manque plus qu’un point à cette troupe pour valider définitivement ce coup de force, à empocher à domicile contre Angers si possible pour profiter avec son public d’une fête bien méritée.Mais comment expliquer un tel revirement en si peu de temps ? D'accord, il faut mettre dans la balance les saisons en dents de scie des habitués du podium, Monaco en tête dont le parcours chaotique renvoie un à terrible miroir de celui des Dogues, mais aussi dans une moindre mesure Marseille , Saint-Étienne et Lyon , trois équipes contre qui le LOSC a pris 14 points sur 18. Mais le renouveau lillois s’est surtout construit en interne. D’abord, la modestie contrainte de Gérard Lopez, marqué à la culotte par la DNCG et obligé de viser en début d'exercice un simple top 10. Ensuite, par un lien de cause à effet, à une politique sportive moins hasardeuse, avec l’apport de joueurs plus expérimentés (Loïc Remy et José Fonte en tête) pour encadrer les jeunes talents déjà présents (Nicolas Pépé, Mike Maignan ) et d’autres recrutés avec pas mal de flair (Ikoné, Bamba, Çelik, Leão). Mais aussi au travail de Christophe Galtier , qui a su fédérer un groupe autour de valeurs, de principes et d’objectifs clairs, puis trouvant sur le terrain un équilibre démentiel entre solidité défensive et folie offensive (meilleure défense et 3attaque du championnat). «, souriait Galette.Mais qu’adviendra-t-il de cette équipe à la réussite fulgurante ? Saura-t-elle confirmer son retour en haut de l’affiche et prolonger ce cycle vertueux ? Car les éclats de ses pépites ont fait des envieux sur le marché européen. Cette semaine, la « BIP-BIP » complète, à savoir Jonathan Bamba , Jonathan Ikoné et Nicolas Pépé, se s'est présentés face à la presse. «, soufflait le dernier, déjà nostalgique.» . Comme s’ils voulaient offrir un dernier tour de magie au Grand Stade, face à un club où d’eux d’entre eux se sont révélés (Bamba et Pépé). Il sera difficile de retenir le meilleur joueur de cette formation, Nicolas Pépé, avec ses vingt buts, ses onze passes décisives et ses déboulés insensés, même si l’Ivoirien faisait encore jouer le suspense : «» . Mais d’après leurs déclarations, Lille ne devra pas se résoudre à tous les perdre d’un coup, les deux Jonathan devant être de l’aventure l’an prochain. «» , assurait Ikoné. Christophe Galtier en personne voulait lui aussi promettre que le chantier de l’intersaison ne sera pas si énorme et que le LOSC ne bradera ni ses effectifs ni ses ambitions pour la suite. «, expliquait-il.» La ligne à vitesse est installée, reste à savoir jusqu'où celle-ci peut amener, tout en sachant que le billet retour est encore en option.