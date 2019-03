Le sourire pour Lille et Nice, l'espoir pour Guingamp

Après deux matchs nuls, Lille a retrouvé le chemin du succès face à Dijon (1-0) et prend provisoirement huit points d'avance sur Lyon. Nice, qui restait de son côté sur deux revers de rang, a retrouvé le smile face à Strasbourg (1-0) dans un duel d'outsiders. Enfin, en bas de tableau, Guingamp a sauvé un point au Roudourou face à Nantes (0-0) grâce à un penalty stoppé par Caillard au bout du temps additionnel.

Lille (4-2-3-1) : Maignan - Çelik, J. Fonte, Gabriel, Y. Koné - Xeka, T. Mendes - Pépé, Araujo, Ikoné - Leão. Entraîneur : Christophe Galtier.



Dijon (5-3-2) : Allain - Chafik, Yambéré, Aguerd, Lautoa, Haddadi - Marié, Sliti, Abeid - Saïd, Tavares. Entraîneur : Antoine Kombouaré.

Guingamp (4-3-3) : Caillard - Traoré, Eboa Eboa, Sorbon, Rebocho - Blas, Phiri, Deaux - Coco, Roux, Benezet. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.



Nantes (3-4-2-1) : Tătăruşanu - Diego Carlos, Edgar Ié, Pallois - Kwateng, Krhin, Girotto, Traoré - Rongier, Moutoussamy - Coulibaly. Entraîneur : Vahid Halilhodžić.

Nice (5-3-2) : Benítez - Atal, Hérelle, Dante, Pelmard, Sarr - Lees-Melou, Cyprien, Danilo - Saint-Maximin, Makengo. Entraîneur : Patrick Vieira.



Strasbourg (5-3-2) : Sels - Lala, Koné, Mitrović, Caci, Liénard - Sissoko, Prcić, Thomasson - Mothiba, Ajorque. Entraîneur : Thierry Laurey.

Posté en tribunes afin de purger son dernier match de suspension, Christophe Galtier a observé avec un poil de stress le seizième succès en Ligue 1 cette saison de sa formation. Pendant toute la rencontre ou presque, son LOSC n'a cessé de déferler sur les buts d'un Bobby Allain pas toujours inspiré, mais invincible jusqu'à la 73minute. Moment où, sur une nouvelle percée foudroyante d'Ikoné, le gardien dijonnais ne peut que contempler la reprise involontaire de son défenseur Lautoa se loger dans ses propres filets. Après deux nuls face à Montpellier et Strasbourg , le LOSC se relance et met la pression sur Lyon qui est provisoirement à huit points des Dogues.À ce rythme, Marc-Aurèle Caillard va avoir sa statue à Guingamp . Après avoir qualifié son équipe en finale de la Coupe de la Ligue face à Monaco fin janvier, le portier breton a une nouvelle fois sauvé son équipe cet après-midi face à Nantes au Roudourou. Dans le temps additionnel, à la suite d'une main maladroite d'Eboa Eboa, Caillard a permis à Guingamp de repartir avec le point du nul en sortant le penalty de Rongier (90+3). Après son nul à Bordeaux et sa victoire contre Angers Guingamp enchaîne un troisième match sans défaite et s'en tire plutôt bien malgré une première période légèrement dominée.Sous les yeux d'un Guy Stéphan attentif, le duel d'outsiders pour la Ligue Europa a tourné à l'avantage de l' OGC Nice . Opposés à Strasbourg , les Aiglons ont fait la différence en grande partie grâce à un Saint-Maximin de gala. Sur un caviar de celui-ci, Atal mange Liénard et trompe Sels, alors que les deux équipes étaient dos à dos jusque-là (20). Le portier strasbourgeois empêche ensuite Makengo puis Saint-Maximin de doubler la mise, mais Nice a la mainmise sur ces 45 premières minutes. En seconde période, Strasbourg se rebelle et Da Costa fait passer une frayeur dans le dos de Benítez (68). Saint-Maximin offre un festival en réponse, mais Barbosa loupe l'immanquable (69). La fin de match est houleuse, Saint-Maximin sort en boitant, alors que Barbosa et Samuel Grandsir sont expulsés pour en être venus aux mains (89). Nice se relance dans la course à la Ligue Europa et dépasse son adversaire du jour, qui ne méritait pas mieux.