Lille et Mohamed Bayo plombent Clermont

Clermont (3-4-2-1) : Diaw - Seidu, Wieteska, Caufriez - Allevinah (Bela, 82e), Magnin, J. Gastien (Gonalons, 82e), Borges - Khaoui (Cham, 70e), Rashani (Dossou, 88e) - Kyei (Andrić, 70e). Entraîneur : Pascal Gastien.



Lille (4-2-3-1) : Chevalier - Diakité, Fonte, T. Djaló, Ismaily - B. André, André Gomes - Zhegrova (Weah, 78e), Angel Gomes, Cabella - Virginius (David, 69e). Entraîneur : Paulo Fonseca.



C'était écrit. Au placard et muet depuis le début de la saison, Mohamed Bayo a inscrit ce mercredi soir son premier but sous les couleurs du LOSC. Et puisque le destin est taquin, c'est face au Clermont Foot, son club formateur, et dans son ancien jardin de Gabriel-Montpied , que l'attaquant a enfin ouvert son compteur, scellant ainsi la victoire lilloise dans le temps additionnel (0-2) pour répondre à Monaco dans ce match de reprise.Avant ça, les locaux ont eu une grosse situation vendangée par le remuant Elbasan Rashani (14) puis Edon Zhegrova est passé proche de l'ouverture du score par deux fois (19, 45). En deuxième, le même Rashani a frappé au-dessus sur un service de Saîf-Eddine Khaoui (63) et quelques instants plus tard, Angel Gomes a piégé Mateusz Wieteska dans la surface auvergnate, avant de transformer depuis les onze mètres. Le break n'est venu qu'en fin de partie grâce aux remplaçants nordistes, après l'expulsion de Maximiliano Caufriez pour un deuxième jaune (90+1), avec Jonathan David au service et Bayo à la conclusionCe dernier avait prévenu quelques jours plus tôt qu'il avait des fourmis dans les jambes . Ça n'a pas loupé.