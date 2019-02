Lille enfonce Guingamp et met la pression sur Lyon

35



En Avant de Guingamp (4-3-3) : Caillard - Ch. Traoré, Eboa Eboa, Kerbrat (c) (Sorbon, 74e), Rebocho - Phiri, Blas, Ndong (Roux, 81e) - Coco (Benezet, 46e), Al. Mendy, M. Thuram. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.



LOSC (4-2-3-1) : Maignan - Çelik, J. Fonte (c), Gabriel, Y. Koné (Pied, 81e) - Thiago Mendes, Xeka - Pépé (Rémy, 89e), Ikoné, J. Bamba - Leão (Maia, 75e). Entraîneur : Christophe Galtier.



Une équipe lutte pour ne pas tomber, l'autre pour rêver.Pourtant, le duel se révèle longtemps moins déséquilibré sur le terrain que sur le papier. La faute notamment à un homme nommé Gabriel : titularisé pour la première fois en Ligue 1 après une minute disputée face à l'OM, le Brésilien de 21 ans est fébrile dans la charnière visiteuse. C'est lui qui offre le premier frisson aux Costarmoricains en passant à quelques centimètres d'un csc malheureux. Le second sera servi par un trio Mendy- Thuram -VAR : Alexandre sert Marcus pour l'égalisation à l'heure de jeu, mais M. Bastien se tourne vers la VAR, qui prend son temps pour intervenir et calmer la joie bretonne. Dommage, c'était l'une des rares fois où les hommes de Gourvennec avaient réussi à prendre à revers la défense adverse.Et s'il y a tentative d'égalisation, c'est bien parce qu'il y a eu ouverture du score. Un modèle du genre : transversale de Mendes, accélération et extér' d'Ikoné, intelligence de Pépé pour laisser passer, frappe en pivot de Leão, tout est parfait. L'attaquant portugais est récompensé d'une grosse activité, lui qui avait déjà tapé le poteau de Caillard en première période. Il sera sur le banc pour admirer la parade énorme de Maignan sur une tête d'un Roux tout juste entré sur le pré. Il y sera aussi pour voir Rémy obtenir et transformer le penalty du break face à Rebocho et Caillard, deux minutes après être monté au jeu. Il y sera toujours pour lever les bras au ciel au coup de sifflet final, direction les étoiles de la Ligue des Champions.Au-dessus de Guingamp en revanche, à cinq points de la place de barragiste occupée par Monaco , les nuages sont autrement plus noirs.