Lille enfonce Angers

Lille (4-2-3-1) : Chevalier - Weah, Fonte, Djaló, Diakité - André, Ang. Gomes (Baleba, 62e) - Ounas (Martin, 77e), Cabella (Zedadka, 87e), Bamba - David (Bayo, 87e). Entraîneur : Paulo Fonseca.



Angers (5-3-2) : Fofana - El-Melali (Bobichon, 75e), Valéry, Blažič, Hountondji, Doumbia - Hunou, Bentaleb (Taïbi, 75e), Capelle - Sima, Salama (Thioub, 84e). Entraîneur : Gérald Baticle.

Il faudra compter sur Lille après la trêve.Au terme d'un match globalement maîtrisé, le LOSC a pris le meilleur sur une équipe d'Angers bien mal en point ce dimanche à la Decathlon Arena (1-0). Le scénario du premier acte est absolument terrible pour les Angevins. Les Lillois confisquent d'abord le ballon, mais leur domination est stérile, et les visiteurs réussissent à ouvrir le score grâce à Salama à l'issue d'une belle action collective (34). Après consultation de la VAR, l'arbitre annule le but à cause d'un hors-jeu, et sur la situation qui suit, Lille débloque pour de bon le compteur sur une tête de DjalóLes tentatives de contres lancées par Angers sont vite désamorcées par la troupe de Fonseca, en contrôle, mais qui rate le but du break quand Ounas perd son face-à-face avec Fofana (61). Auteur d'une bonne entrée jusque-là, Baleba manque totalement son intervention sur Bentaleb, en laissant traîner ses deux pieds sur la jambe de l'Algérien, de quoi récolter un rouge logique (74). Même à onze contre dix, les Angevins ne parviennent pas à faire basculer la partie et doivent concéder une septième défaite consécutive. Le SCO passera les fêtes de Noël en lanterne rouge, le LOSC reste à l'affût des places européennes.Gérald Baticle va-t-il être le septième entraîneur à prendre la porte cette saison ?