Lille dégoûte Lyon

En marquant sur son unique occasion, le LOSC a réalisé un gros coup en s'imposant au Groupama Stadium face à l'OL (0-1) en clôture de la vingt-sixième journée de Ligue 1. Un succès qui confirme que Lille est bien la bête noire de l'OL et qui permet aux hommes de Jocelyn Gourvennec de revenir au contact dans la course à l'Europe.

Gudmundsson braque l'OL

#OLLOSC Lille tient sa victoire après une fin de match agitée ! Le but de la victoire du @losclive est à revoir gratuitement sur l'appli #FreeLigue1 https://t.co/KiP2hgva4P pic.twitter.com/V1A4S8gFH7 — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) February 27, 2022

Léo Jardim veille

Lyon (4-2-3_1) : Lopes – Dubois (Gusto, 63e), Mendes, Lukeba, Emerson – Caqueret (Aouar, 64e), Ndombele – Faivre (Barcola, 86e), Paquetá, Toko-Ekambi – Dembélé (Kadewere, 63e). Entraîneur : Peter Bosz.



Lille (4-4-2) : Jardim – Celik, Fonte, Botman, Djaló – Bamba, Sanches, Xeka, Gudmundsson (Weah, 74e) – David (Bradarić, 91e), Ben Arfa (Onana, 61e). Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

On n’attribue jamais sans raison le nom de bête noire à un adversaire qui ne le mérite pas. Sans victoire face au LOSC depuis dix matchs en Ligue 1 avant le coup d’envoi, l’OL ne pouvait se permettre une nouvelle contre-performance face à des Dogues eux aussi en quête d’une série pour ne pas laisser échapper le wagon européen. Sur leur unique occasion du soir, convertie par Gabriel Gudmundsson, les Lillois grattent un précieux succès au terme d’une longue soirée qui leur permet d’enchaîner un troisième match sans défaite en championnat.Il ne faut pas attendre longtemps pour que les supporters présents au Groupama Stadium saisissent les états de forme des deux équipes : Lyon est bien dans son année 2022, à l’aise dans les relances derrière et dangereux devant. En face, Lille n’a gagné qu’un de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues et se présente dans la capitale des Gaules sans Benjamin André (suspendu) et Burak Yılmaz (blessé). Alors, sur le gazon parfait du Parc OL, pas étonnant de voir Lyon passer rapidement à l’action : sur une délicieuse passe de Lucas Paquetá, Moussa Dembélé perd son duel face à Leonardo Jardim.Avec près de 60% de possession du ballon, Lyon tient le cuir, mais ne sait qu'en faire face aux deux lignes de quatre lilloises. Pourtant en difficulté sur ses dernières sorties dans ce domaine, le LOSC va marquer sur sa seule et unique opportunité. Au bout d’une longue phase de possession, Xeka adresse un centre dévié involontairement par Thiago Mendes qui permet à Gabriel Gudmundsson de débloquer son compteur. L’équipe de Peter Bosz est piquée au vif, Lucas Paquetá fait la différence, mais Karl Toko-Ekambi trouve à son tour la niche de Jardim. À la pause, l’OL court après le score.Les Gones reviennent des vestiaires avec le ballon au pied et les intentions qui vont avec. Illustration d’entrée avec cette frappe de Paquetá qui passe juste à côté sur une passe lobée de Faivre. À l’heure de jeu, Bosz décide de faire entrer d’un coup Houssem Aouar, Malo Gusto et Tino Kadewere. Le tempo augmente, et l’ancien Havrais n’est d’ailleurs pas loin de trouver la faille sans un retour héroïque de Zeki Celik. Au fil des minutes, Lille ne sort plus de ses trente mètres et il faut encore un bon arrêt de Jardim sur une dangereuse tentative de Paquetá.Au moment où Lille sort, Tiago Djaló commet l’irréparable en adressant une mauvaise passe en retrait à Jardim, qui manque à son tour un dégagement qui profite à Paquetá. Le Brésilien pense égaliser, avant finalement d’être rattrapé par la VAR qui l’accuse d’une faute sur le portier lillois. Lyon est maudit, Lille réalise le braquage parfait et se relance en restant à quatre points de la quatrième place occupée par Rennes.