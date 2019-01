Lille conforte sa deuxième place à Caen

Caen (4-2-3-1) : Samba - Guilbert, Baysse, Djiku, Armougom - Diomandé (Tchokounté, 89e), Fajr - Beauvue (Bammou, 65e), Khaoui (Joseph, 78e), Ninga - Crivelli. Entraîneur : Fabien Mercadal.



Lille (4-2-3-1) : Maignan - Çelik, Soumaoro, J. Fonte, Koné - T. Mendes (Soumaré, 76e), T. Maia - Pépé, Ikoné (Araujo, 81e), Bamba - Leão (Pied, 88e). Entraîneur : Christophe Galtier.

Porté par un Nicolas Pépé encore ultra-décisif, Lille a signé son onzième succès en championnat à Caen (1-3), en match avancé de la 20journée de Ligue 1.Parfaitement lancé par Thiago Mendes , l'Ivoirien a rapidement donné l'avantage aux Dogues, d'un tir croisé du gauche (0-1, 8). Un avantage préservé par Maignan face à Ninga (14) et sur un coup franc de Fajr (16). Revenu à hauteur de Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs (13 buts), Pépé a ensuite délivré sa sixième passe décisive de la saison à Rafael Leão, qui a devancé la sortie de Samba pour inscrire le but du break dans le but vide (0-2, 20).Le duo a bien failli récidiver dès le retour des vestiaires, le ciseau de Leão frôlant le montant de Samba sur un centre de Pépé (47). Le Portugais a ensuite obligé le portier normand à la parade, sur une demi-volée des vingt mètres (55) et l'Ivoirien a manqué le cadre de peu (68). Plus incisifs en deuxième période, mais pas spécialement dangereux, les Caennais ont cru bénéficier d'un penalty, finalement transformé en coup franc par Monsieur Léonard après plusieurs minutes à consulter la vidéo.Çelik a tout de même été exclu sur l'action (84), mais Lille a tenu bon, inscrivant même un troisième but par Araujo (0-3, 90+3), servi lui aussi par Pépé, avant que Ninga ne sauve l'honneur (1-3, 90+6). Le LOSC conforte donc sa deuxième place, tandis que Caen se retrouve sous la menace du barragiste Dijon