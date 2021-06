Lilian et Marcus Thuram reviennent sur l'épisode du crachat

AL

Voici venu le temps de tourner la page. Dans un entretien croisé accordé à L’Équipe ce vendredi, Lilian et Marcus Thuram sont revenus sur leur forte relation père-fils, mais aussi sur le peu glorieux « crachat gate » Appelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro , le joueur de Mönchengladbach (23 ans) avait craché au visage de Stefan Posch en décembre dernier, à l'occasion d'une rencontre de Bundesliga perdue contre Hoffenheim (1-2). La biscotte rouge, les cinq matchs de suspension et l'amende de 150 000 euros ont visiblement fait mûrir l'ailier gauche, qui semble être, quelque part, heureux d'être passé par là pour ne plus avoir à récidiver.» , a confié le natif de Parme, conscient qu'en tant que « fils de » rien ne lui sera pardonné."Toi, tu ne vas pas me parler comme ça" » , a-t-il ajouté. Après un silence radio de plusieurs jours, Lilian Thuram a également «» .Et quand on connaît le degré de virilité des interventions de l'ancien défenseur des Bleus, ça a dû envoyer.