Un horizon dégagé pour Saint-Étienne, du lourd pour Rennes

Pas de Strasbourg au menu, mais un programme chargé pour Saint-Étienne et Rennes. Si les Verts sont tombés dans une poule abordable, les Bretons ont eu le droit à des gros morceaux. Comme la veille, les boules ont été tirées vendredi, à Monaco, et le tirage au sort de la Ligue Europa version 2019-2020 a rendu son verdict pour les deux clubs français engagés et tous les autres. Voici ce qu'il faut en retenir.

77

En quoi est-ce un bon tirage pour Saint-Étienne ?

En quoi est-ce aussi un bon tirage pour Rennes ?

Le point empreinte carbone

Pour Sainté : 820 kilomètres pour aller à Gent + 1107 kilomètres pour se rendre à Wolfsburg + 2867 kilomètres pour atteindre Oleksandriya = 4794km. Pas terrible du tout.





Pour Rennes : 1723 kilomètres pour se poser à Rome + 1099 kilomètres pour filer à Glasgow + 2307 kilomètres pour voir Cluj = 5687km. Pas pire que la saison dernière, mais pas cool pour l'environnement.



Les retrouvailles : Josuha Guilavogui et Saint-Étienne

sur sofoot.com le mois dernier : « Même à la fin de ma carrière, ça restera une fierté d'avoir glané un trophée dans mon club formateur. Mon seul regret, ce serait de ne pas avoir disputé la Coupe d'Europe avec Saint-Étienne. » Pour se consoler, le milieu de terrain peut se dire qu'il va finalement pouvoir jouer une rencontre européenne à Geoffroy-Guichard, mais sous le maillot de Wolfsburg, son nouveau club. Après avoir quitté le Forez en 2013 pour y revenir faire une toute petite pige quelques mois plus tard, Guilavogui a retrouvé de la stabilité en Allemagne depuis près de cinq ans. Le joueur de 28 ans s'est imposé à Wolfsburg, tout en laissant un très bon souvenir aux supporters des Verts. Bel accueil à venir dans le Chaudron.



Les autres retrouvailles : Rennes et le Celtic

Just can't get enough. Une inspiration venue d'Écosse. Aussi, les deux clubs ont pris l'habitude de se retrouver de temps en temps pour un match de préparation estival (0-0 cet été).



Vidéo

Pourquoi Laurent Depoitre peut être le casse-pied du groupe de Sainté

Buffalos depuis le début de saison. Pas sereins défensivement lors des trois premiers matchs, les Verts ont intérêt à retrouver un peu de solidité pour ne pas se faire tourner en bourrique par Depoitre. Attention, danger.



Pourquoi Bilel Omrani peut être le casse-pied du groupe de Rennes





L'avis d'El Bato sur Sainté et Rennes

L'avis d'El Bato : « Vous avez vu le match de Strasbourg hier soir ? Rah, quel scandale, quels tricheurs ces Allemands ! Et l'arbitrage, on en parle ? Bon, j'ai quand même vu le tirage pour nos deux chers clubs français, c'est pas mal du tout. Je pense qu'il y a la place pour Saint-Étienne, je ne vois aucune équipe largement supérieure aux Verts et dans un Chaudron en fusion, je ne vois pas comment Sainté peut ne pas gagner. Quel régal. En revanche, un déplacement en Ukraine, ce n'est pas cool. Il faut espérer ne pas se rendre là-bas en novembre ou décembre, les joueurs vont être gelés... Pour Rennes, ce n'est pas la même limonade. La Lazio et le Celtic, c'est très fort et il va falloir les déloger pour se qualifier. Vous êtes déjà allés au Celtic Park ? Quelle ambiance, le You'll never walk alone donne toujours des frissons là-bas. Pas évident pour les Bretons, mais ils ont déjà fait rêver la France du foot contre Séville et Arsenal, alors pourquoi pas ? Impossible n'est pas français ! »



Le récapitulatif du tirage Groupe A









Groupe B









Groupe C









Groupe D









Groupe E









Groupe F









Groupe G









Groupe H









Groupe I









Groupe J









Groupe K









Groupe L











Par Clément Gavard Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans le chapeau 3 pour leurs retrouvailles avec la Coupe d’Europe après trois années de sevrage, les Verts ont été plutôt bien lotis au tirage. Au programme pour les Verts : Wolfsburg, La Gantoise et un adversaire un peu plus obscur, en Ukraine, nommé Oleksandria. De quoi laisser une (belle) chance au club du Forez de retrouver les saveurs d’un match à élimination directe en février. De retour sur la scène européenne après une 6place en championnat, Wolfsburg ne semble pas être l’écurie allemande la plus compliquée à défier. De son côté, La Gantoise a laissé de mauvais souvenirs à Lyon, mais l’obstacle ne doit pas être insurmontable pour des Verts ambitieux. Si le déplacement en Ukraine s’annonce, comme souvent, délicat, les supporters stéphanois pourront se consoler avec des voyages sympathiques en Allemagne et en Belgique. Une poule qui ressemble énormément à celle fréquentée par l’ASSE en 2016-2017 (Mayence, Qabala, Anderlecht). Sainté avait alors tranquillement composté son ticket pour les seizièmes. On recommence ?Il y a un an jour pour jour, les Rennais tiraient la tronche après la découverte de leur poule de C3 (Dynamo Kiev, Astana, Jablonec). Cette fois-ci, le club breton peut avoir la banane : le Roazhon Park va avoir le droit à des affiches très alléchantes cet automne. Les rivaux s’appellent la Lazio, le Celtic et Cluj. Un vrai groupe de Coupe d’Europe pour le Stade rennais, également placé dans le chapeau 3 avant le tirage, qui aura une nouvelle fois l’occasion de s’offrir des soirées historiques après les frissons contre Séville et Arsenal la saison passée. Même plus besoin d'attendre les seizièmes de finale pour vibrer, le SRFC aura le droit à six matchs de gala. Un niveau trop élevé pour passer ? Ce n'est pas un problème, les hommes de Julien Stéphan ont déjà montré plusieurs fois qu'ils étaient capables de se sublimer face aux plus forts. La Lazio et le Celtic sont des habitués des joutes européennes, et s'imposent déjà comme les favoris de cette poule, alors que Cluj - qui a éliminé lesen barrages pour la C1 cet été - était peut-être l'adversaire le plus coriace du chapeau 4. Le groupe de la mort ? Le groupe du plaisir, oui.