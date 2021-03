Ligue Europa : Un choc Ajax-Roma en quarts de finale

82

FG

Duel sexy à venir sur le papier.Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa a réservé un alléchant combat entre l’Ajax et la Roma, dont le vainqueur affrontera Grenade, qui disputera son premier quart européen, ou Manchester United. Arsenal, l’autre club anglais encore en lice, devra se défaire du piégeux Slavia Prague pour rallier les demi-finales de la C3, où ils rencontreraient le vainqueur de la dernière affiche de ces quarts entre le Dinamo Zagreb, tombeur surprise de Tottenham au tour précédent, et Villarreal.Les quarts auront lieu les 8 et 15 avril, tandis que les demi-finales se disputeront le 29 avril et le 6 mai.