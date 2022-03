Marseille domine de nouveau Bâle et file en quarts

Bâle (4-2-3-1) :Lindner - Lang (Katterbach, 68e), Frei, Pelmard, Tavares - Xhaka (Palacios, 82e), Burger (Kasami, 68e) - Ndoye (Males, 87e), Esposito, Millar - Chalov (Chipperfield, 82e) Entraîneur : Guillermo Abascal.



Marseille (4-3-3) :Mandanda - Lirola, Saliba, Ćaleta-Car, Peres - Guendouzi, Rongier, Gueye - Ünder (Balerdi, 90e+2), Bakambu (Milik, 64e), Harit (Gerson, 64e) Entraîneur : Jorge Sampaoli.

NDS

Toujours en course pour redevenir à jamais les premiers.Sans Dimitri Payet, suspendu, les Marseillais ont composté leur ticket pour les quarts de finale de Ligue Europa Conférence en allant gagner à Bâle sur le même score qu’à l’aller (2-1) Pourtant, les Suisses entraient sur la pelouse de leur Parc Saint-Jacques à l’image de leurs supporters : survoltés. À l’entame, ce sont bien eux qui mettent le plus d’intensité, bien décidés à rattraper le retard de l’aller le plus tôt possible. Mais voilà : face à eux, Steve Mandanda repousse le danger par deux fois (14) avant de rassurer sa défense sur le corner qui suit. Barré par Pau López en championnat permet à l’OM de garder son avantage au moment où Amine Harit, lancé seul en profondeur par Cédric Bakambu, est fauché dans la surface par Burger (33). Contre toute attente, le Néerlandais n’est pas exclu, mais les Marseillais ont l’occasion de se mettre à l’abri sur le penalty qui suit. Mais Amine Harit bute sur Heinz Lindner (34), avant que Bakambu ne manque totalement sa reprise : première balle de break manquée par les hommes de Jorge Sampaoli, qui gardent tout de même le contrôle du ballon jusqu’à la pause.Au retour des vestiaires, les Bâlois s’en remettent à leur gardien, déjà auteurs de l’arrêt sur le penalty, pour rester dans la course. Bakambu bute sur l’Autrichien, et sur l’action qui suit, c’est Dan Ndoye qui remet les pendules à l’heure: l’ancien Niçois vient smasher sa tête au deuxième poteau dans les filets de Mandanda, laissant le doute s’installer dans les esprits marseillais et la prolongation s’approcher à grands pas. Mais voilà : les Suisses n’auront que quelques minutes pour se laisser rêver d’un quart de finale, car Cengiz Ünder fusille le portier des locaux sur un centre de Gerson (74) avant que Valentin Rongier ne scelle la victoire des Olympiens. Bâle ne s’en remettra pas, et Marseille composte son ticket pour le premierde la Ligue Europa Conférence.Marseille connaîtra son adversaire ce vendredi lors des tirages. Les quarts de finale auront lieu les 7 et 14 avril prochains.