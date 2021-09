Ligue des nations : Pas de Mandanda ni de Giroud avec l'équipe de France

Les joueurs qui disputeront le "FINAL 4" de la Ligue des nations #FiersdetreBleus pic.twitter.com/lEqJODAmF5 — Équipe de France (@equipedefrance) September 30, 2021

Avec Deschamps, pas de changement.Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi 30 septembre la liste des vingt-trois joueurs retenus pour participer avec l’équipe de France au Final 4 de la Ligue des nations en Italie. Une liste qui ne comporte que très peu de changements légèrement de celle qu'il avait présentée début septembre dans l'optique des matchs de qualification à la Coupe du monde 2022. On peut tout de même noter que Benjamin Pavard et Lucas Hernandez retrouvent logiquement leur place.Lloris, Maignan, Costil.Digne, Dubois, L. Hernandez, Kimpembe, Pavard, Koundé, Upamecano, Varane.Pogba, Tchouaméni, Rabiot, Veretout, Guendouzi, T. Hernandez (!).Benzema, Diaby, Griezmann, Ben Yedder, Martial, Mbappé.Les Bleus tenteront de se qualifier pour la finale de la Ligue des nations face à la Belgique le jeudi 7 octobre prochain sans deux de leurs milieux de terrain. Diagnostiqué positif à la Covid-19 plus tôt dans la semaine, N'Golo Kanté manquera à l'appel tout comme Corentin Tolisso, toujours blessé au mollet.Déjà absent lors de la dernière sélection, Olivier Giroud a encore été mis de côté. Kurt Zouma, Thomas Lemar et Steve Mandanda ne seront pas non plus du déplacement pour l’Italie, Benoît Costil faisant son retour. En cas de défaite face aux hommes de Roberto Martínez, les Bleus disputeront la petite finale le 10 octobre prochain.Et on souhaite un joyeux anniversaire à Olivier.