La Suède croque la Croatie

Suède (4-4-2) : Olsen - Bengtsson, Danielson, Lindelöf, Lustig - Forsberg, Ekdal, Olsson, Larsson - Kulusevski (Claesson 74e), Berg Sélectionneur : Wettergren.



Croatie (4-2-3-1) : Livaković - Barišić, Ćaleta-Car, Pongračić (Melnjak 77e), Uremović (Juranović, 41e) - Kovačić (Rog, 77e), Modrić - Perišić, Vlašić, Brekalo (Petković, 77e) - Budimir (Pašalić, 63e) Sélectionneur : Dalić.

Au Nord, ils ont fait le dos rond.Il n'y avait apparemment pas de bonne raison de zapper Portugal-France pour ce Suède-Croatie. Pourtant, cette soirée en compagnie de Kim Källström (qui commentait le match, pour les antennes suédoises) fut des plus plaisantes. Notamment grâce à la présence sur le pré de Dejan Kulusevski. Peu en vue lors de la première demi-heure, c'est bien le joyauqui a illuminé la partie. Bien aidé par l'appel de Larsson, Kulusevski se faufile dans le dos de Barišić et est servi dans la course par Lustig. Il se joue de Pongračić, avant d'ouvrir son pied pour glisser le ballon hors de portée de Livaković. Juste avant la pause, Danielson double la mise en coupant au premier poteau un corner de LarssonEmballé, c'est pesé ? Pas si sûr, car Modrić et compagnie reviennent sur la pelouse revigorés par les joyeuses paroles de Dalić. Mais même s'ils se montrent plus proches des cages d'Olsen, les Suédois se roulent en boule pour ne pas trop subir. Survolté, Perišić redonne de l'espoir aux Croates en se servant de l'épaule de Danielson qui contre sa tête pour faire trembler la muraille scandinave. En l'absence d'Andersson, positif à la Covid, la Suède se fait peur, mais tient bon et éteint les dernières braises d'espoir de Croates relégués à la dernière place de ce groupe 3 de Ligue A.Premier doublé en sélection dans la besace, pour Danielson.