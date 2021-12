Ligue des Nations : la France avec le Danemark, la Croatie et l'Autriche

#NationsLeague Tirage complet des groupes! ?⚽️ Premiers matches le 2 juin. ℹ️ En Ligue C et D les gagnants et perdants des barrages Kazakhstan-Moldavie (D1/C3) et Chypre-Estonie (D2/C2) pic.twitter.com/XTMAL6pbmG — Nations League ?? (@EURO2024FRA) December 16, 2021

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La défense du titre est lancée pour l'équipe de France.Quelques jours après le fiasco du tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des champions, un nouveau tirage avait lieu ce jeudi à Nyon, cette fois pour déterminer les groupes de la prochaine édition de la Ligue des Nations. Et les mains de Robert Pirès et Gaizka Mendieta ont été plutôt clémentes avec la France puisque les Bleus rencontreront le Danemark, la Croatie et l'Autriche dans le groupe 1 de la Ligue A.Le groupe 3 de la Ligue A ressemble incontestablement à celui de la mort avec les retrouvailles entre les deux derniers finalistes de l'Euro, l'Italie et l'Angleterre, qui seront accompagnés de l'Allemagne et de la Hongrie. Le groupe 2 mettra aux prises l'Espagne et le Portugal, la Suisse et la République Tchèque complétant ce groupe. Enfin, la Belgique défiera ses voisins des Pays-Bas, ainsi que la Pologne et le Pays de Galles dans le groupe 4.Les premiers matchs de cette édition 2022-2023 auront lieu le 2 juin prochain.