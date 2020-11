La Belgique prend sa revanche sur l'Angleterre

Belgique (4-3-3) : Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Meunier - Hazard, Witsel, Tielemans - De Bruyne, Mertens, Lukaku. Entraîneur : Martínez.



Angleterre (3-4-3) : Pickford - Walker, Dier, Mings - Trippier, Henderson, Rice, Chilwell - Grealish, Mount, Kane. Entraîneur : Southgate.

FC

C'est officiel, le match aller constituait un simple accident pour la Belgique.Car s'ils avaient perdu sans vraiment mériter la défaite en Angleterre, les Diables rouges ont pris leur revanche à domicile en battant leur bourreau et en confirmant leur bonne forme (quatre victoires en cinq matchs de Ligue des nations, aucun revers depuis près de deux ans à l'exception de cette première manche sur le terrain des Britanniques et un seul nul concédé). Chez eux, les demi-finalistes de la dernière Coupe du monde ont en effet rapidement plié les visiteurs grâce à un réalisme froid. Pendant que l'adversaire tentait vainement sa chance (sept frappes en première période, sauvetages de Lukaku et Alderweireld devant Kane ou Grealish), les locaux ont marqué sur leurs deux tirs essayés avant la pause : Tielemans a d'abord ouvert le score sur un service de Lukaku, avant que Mertens ne signe le break sur coup franc.Forcément, les Anglais n'ont rien pu faire devant une telle efficacité et laissent les Belges en tête de la poule tout en étant relégués à trois unités du Danemark (deuxième). C'est même Pickford qui se montre face à Lukaku, signe d'une supériorité d'un Plat Pays paradoxalement dominé. N'en déplaise à un excellent Grealish ou à Kane, qui rêvait sûrement d'une 50cape plus joyeuse et d'occasions plus nombreuses dans un second acte un poil décevant.Pas pour De Bruyne et ses potes, que diable !