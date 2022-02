Sergio Ramos sera bien absent ce mardi contre le Real Madrid

AEC

Pas de retrouvailles avec son ex, un lendemain de Saint-Valentin.Sergio Ramos ne foulera pas la pelouse du Parc des Princes face au Real Madrid mardi, lors du huitième de finale aller de Ligue des champions. L’ancien capitaine des, éloigné des terrains depuis le 23 janvier et la victoire contre Reims (4-0), n’est toujours pas rétabli de sa blessure au mollet. Il poursuit, indique le PSG, précisant qu’un nouveau point aura lieu dans une semaine. L’international espagnol sera donc aussi absent pour la rencontre de Ligue 1 contre Nantes samedi prochain.Bonne nouvelle en revanche pour Neymar : absent depuis le 21 novembre en raison d’une entorse à la cheville, l’attaquant brésilien a de nouveau participé à un entraînement collectif ce lundi matin. Ney est donc disponible pour le choc face au Real. Mauricio Pochettino a affirmé en conférence de presse qu'Idrisa Gueye et Abdou Diallo ne seraient pas titulaires mardi, puisqu'ils ne se sont plus entraînés depuis une semaine et n'ont plus assez de rythme.La vraie question : Louis Lapouge sera-t-il de la partie