Rennes et la boucle de Séville

Vingt mois après son succès sur la pelouse du Real Betis en Ligue Europa, le Stade rennais retrouve Séville pour y jouer l'autre club de la ville en Ligue des champions, ce mercredi soir. La capitale andalouse ne sera pas cette fois submergée par une vague rouge et noir, mais le club breton a l'occasion de poursuivre sa croissance en surprenant le FC Séville dans son antre.

L'effervescence à distance

Une nouvelle ambition

Il n'y a pas eu besoin d'un jumelage entre Rennes et Séville pour tisser un lien entre les deux villes, le football s'en est parfaitement occupé. Depuis cette soirée de février 2019 , date du succès rennais sur la pelouse du Real Betis, les suiveurs du club breton sont tombés amoureux de la capitale andalouse. D'abord pour son soleil, ses bars et le cadre de vie agréable, mais aussi pour le symbole de cette victoire déclic. Dans les têtes des quelques 3500 supporters présents à l'époque, il reste le souvenir impérissable de cette glissade de M'Baye Niang devant le parcage perché dans les hauteurs du stade Benito Villamarín après un troisième but synonyme de qualification pour un premier huitième de finale européen. «, a glissé Julien Stéphan en visioconférence de presse quelques minutes après avoir retrouvé le sol sévillan mardi après-midi.» Au menu cette fois : le FC Séville, l'autre club de la ville, et la Ligue des champions.Dans la capitale andalouse, les commerçants n'ont pas oublié le passage festif de fans bretons assoiffés et ivres de bonheur, et quelques rares stickers à la gloire du club rennais sont toujours là pour le leur rappeler. Mais pour des retrouvailles chaleureuses, il faudra repasser. Pas de chants incessants dans le vol Transavia en direction de Séville, pas de marée rouge et noire dans les rues de la capitale andalouse et même un drôle de silence sur la place Catalina, où le bar du même nom, QG des supporters rennais le jour du match face au Betis, affiche fermé en raison de la crise sanitaire. Pour les points de repères, il reste le soleil réconfortant et les édifices monumentaux à l'image de la fameuse Giralda. Et c'est tout. Séville n'est plus la ville de l'hiver 2019 : le coronavirus a perturbé le sens de la fête de la capitale andalouse, dont les bars et restaurants doivent plier les gaules une heure avant le couvre-feu de 23 heures, instauré depuis le dimanche soir. Pour les fans du Stade rennais, l'effervescence se vivra donc à distance.Sauf pour quelques courageux, bien décidés à vivre l'évènement sur place malgré le huis clos imposé au stade Ramón Sánchez Pizjuán. . «, assure Benito, qui a profité de l'occasion pour venir passer quelques jours en Andalousie avec sa copine.» Ce mercredi, il ne verra pas du rouge et noir à tous les coins de rue comme il y a un an et demi, mais il croisera peut-être la dizaine de supporters rennais, dont huit membres du Roazhon Celtic Kop et trois étudiants en Erasmus, présents à Séville cette semaine. «, explique l'un d'eux.Pour des retrouvailles heureuses, il faudra donc compter sur ce qui se passera à l'intérieur du mythique Sanchez Pizjuan, théâtre du cauchemar le plus marquant de l'histoire du foot français, où Julien Stéphan et ses ouailles ont pu faire quelques pas de reconnaissance avant de regagner leur hôtel mardi soir. Cinq kilomètres plus loin, le stade Benito Villamarin n'a pas bougé, et il reste un lieu spécial pour le technicien rennais, qui n'est pas du genre à jouer la carte de l'émotion. Surtout qu'il sait depuis mardi midi qu'il devra accrocher le Séville de Lopetegui sans ses deux internationaux tricolores Eduardo Camavinga (forfait) et Steven Nzonzi ( suspendu de dernière minute ), ni Flavien Tait. «, a grimacé le quadragénaire, qui va devoir bricoler au milieu de terrain.Reste qu'en dehors des considérations technico-tactiques, Stéphan ne peut pas nier que le destin est taquin. 615 jours après ce succès face au Betis, son Stade rennais a de nouveau le droit de se faire un nom en Espagne dans la plus belle des compétitions. De quoi faire un parallèle entre les deux épisodes ? Stéphan : «(dans le groupe de 23 du SRFC pour affronter le FC Séville, sept étaient là contre le Betis, ndlr)» Rennes n'a pas encore la carrure d'un très grand mais il apprend. Et ce deuxième détour par Séville doit être une étape supplémentaire dans la quête d'ambition du club breton.