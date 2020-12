Porto neutralise City

FC Porto (5-3-2) : Marchesín - Sarr, Leite, Mbemba, Sanusi, Manafá (Nanu, 70e) - Uribe, Oliveira, Otávio (Viera, 87e) - Corona (Díaz, 62e), Marega (Evanilson, 70e). Entraîneur : Sergio Conceição.



Manchester City (4-2-3-1) : Emerson - Cancelo, Dias, Garcia, Zinchenko - Fernandinho, Rodri - Foden, Silva, Sterling - Torres (Jesus 70e). Entraîneur : Pep Guardiola.

GM

Triste spectacle, à Porto.Pour la première place du groupe C, Porto pouvait encore aller titiller City. L’affiche promettait d’être alléchante, mais finalement, le spectacle n’a pas été au rendez-vous. Pourtant, dans une première mi-temps animée, City prend l’ascendant sur son adversaire, sans se montrer grandement dangereux. Malgré cette domination stérile, ce sont les Portugais qui se procurent la première réelle occasion. Cependant, Ederson reste vigilant. Côté portugais, les joueurs de Sergio Conceição s’appliquent défensivement et profitent de chaque déchet technique des. Il faut attendre la fin du premier acte pour voir City se montrer dangereux : sur un corner joué à deux, Sterling s’infiltre dans la surface et envoie une frappe repoussée sur la ligne par la défense portugaise. À la mi-temps, les deux équipes se neutralisent.Le match repart sur la même intensité et, tandis que City passe une vitesse, les Dragons restent toujours aussi appliqués défensivement. À l’heure de jeu, Sterling, bien lancé en profondeur, rate son deuxième face-à-face contre Marchesín. Quelques minutes plus tard, sur un beau décalage côté droit, Sterling dévie vers le but vide. Mais Rúben Dias, en se jetant, ne peut pousser le ballon au fond. Dix minutes avant la fin, Marchesín sort un arrêt réflexe sur une tentative anglaise. Sur la même action, Bernardo Silva centre pour Gabriel Jesus qui envoie un missile sur la barre de Marchesín. Le ballon rebondit sur le gardien et revient sur le Brésilien, qui n’a plus qu’à finir. Lespensaient avoir fait le plus dur, mais l’arbitre revient sur une position de hors-jeu de Bernardo Silva. Les joueurs de Guardiola pousseront jusqu’à la fin, mais le score restera vierge.Les deux équipes peuvent tranquillement envoyer leurs équipes B, pour la dernière journée de Ligue des champions.