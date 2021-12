Le (re)tirage au sort complet des huitièmes de C1

Le tirage au sort complet :

MD

On reprend tout et on recommence.Après l’énorme couac du premier tirage plus tôt dans la journée, l’UEFA a retroussé ses manches, et Andreï Arshavin a remis le costume pour définir pour de bon les affiches des huitièmes de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Tension énorme donc, puisque certains clubs s’étaient d’ores et déjà félicité d’affronter des écuries accessibles sur le papier, comme le Real Madrid (qui criait au scandale avant ce retirage ) qui passe de Benfica au Paris Saint-Germain. Sympa aussi pour Liverpool qui prendra finalement la route de Milan plutôt que celle de Salzbourg.RB Salzbourg -Bayern MunichSporting CP -Manchester CitySL Benfica -Ajax AmsterdamChelsea -Atlético -Manchester UnitedVillarreal -JuventusInter Milan -LiverpoolReal MadridRestez tout de même sur vos gardes, on n'est pas à l'abri d'un nouveau rebondissement.