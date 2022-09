Le PSG domine la Juventus

Pour sa rentrée en Ligue des champions, le PSG s'est imposé contre la Juventus (2-1) dans une partie où il aura soufflé le chaud et le froid. En inscrivant un doublé, Kylian Mbappé a mis son équipe sur de bons rails en première période, avant que Paris ne se fasse peur en seconde. Sans grandes conséquences, puisque le club de la capitale a pu mettre fin à sa malédiction contre la Vieille Dame.

La foudre Mbappé frappe deux fois

Les mauvaises habitudes du PSG

PSG (3-4-3) : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi (Mukiele, 78e), Vitinha (Danilo Pereira, 78e), Verratti (Sanches, 87e), Mendes - Messi (Soler, 84e), Mbappé, Neymar. Entraîneur : Christophe Galtier.



Juventus (3-5-2) : Perin - Danilo, Bonucci, Bremer - Cuadrado (De Sciglio, 74e), Rabiot (Kean, 87e), Paredes, Miretti (McKennie, 46e), Kostić - Milik (Locatelli, 68e), Vlahović. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Il n’était plus question d’histoire ni de polémiques écologiques, ce mardi soir, au Parc des Princes. C'était le retour au terrain, au foot, et surtout de la Ligue des champions, le rêve du Paris Saint-Germain depuis plus d'une décennie et l'arrivée des Qataris. Tout n'a pas été parfait, mais, grâce à un doublé de Kylian Mbappé, le PSG a réussi sa rentrée face à la Juventus (2-1), un adversaire qu'il n'avait jamais battu en huit confrontations.Quand la musique sacrée a retenti dans l’enceinte parisienne, les regards étaient plutôt tournés vers la tribune Auteuil, dont le craquage de plusieurs dizaines de fumigènes a rapidement donné un parfum particulier à cette rencontre attendue. Par un club, mais aussi par un homme, Mbappé, qui a pris exemple sur les ultras du CUP en mettant le feu sur la pelouse. L’attaquant n’a cependant pas allumé les mèches tout seul. La fumée s’était à peine dissipée à l’intérieur du Parc des Princes que Neymar a choisi d’être génial, déposant une louche parfaite au-dessus de la tête de Bremer, trop lent pour stopper la fusée Mbappé, dont la volée du droit a trompé Mattia PerinMoins de vingt minutes plus tard, le champion du monde a entretenu la flamme et douché une nouvelle fois la Vieille Dame, au bout d’un mouvement sublime lancé par Marco Verratti et conclu à la perfection par le duo de copains Mbappé-Hakimi avec un une-deux transformé instantanément par le premier d’une nouvelle reprise pied droit. Deux tirs, deux buts pour un PSG ultra-efficace. Entre ces deux éclairs, la Juventus a pourtant cru pouvoir égaliser sur une triple occasion : un coup de tête d’Arkadiusz Milik sauvé par Gianluigi Donnarumma, une talonnade de Dušan Vlahović repoussée par Sergio Ramos et un tir de Filip Kostić à côté. En-dessous techniquement, lesont ainsi tenté de faire des étincelles en faisant monter la tension, par des taquets (Bremer sur Mbappé, Miretti sur Neymar) et du vice, un mot que connaît bien Leandro Paredes, qui ne s’est pas gêné pour se chamailler avec son ancien coéquipier Sergio Ramos. Une manière pour les visiteurs de ne pas totalement sortir du match.L’affaire aurait pu être pliée dès les minutes suivant le retour des deux équipes sur le terrain, la tentative de Neymar manquant de conviction pour inquiéter Perin et Mbappé oubliant totalement le Brésilien dans l’axe au moment d’envoyer son tir dans le petit filet. Du 3-0 au 2-1, il n’y a qu’un pas, et la punition a été immédiate pour les Parisiens. Entré à la pause à la place de l’averti Miretti, Winston McKennie a relancé le suspense en profitant d’une mauvaise sortie de Donnarumma pour prendre le dessus sur Nuno Mendes et placer une tête au second poteau à la suite d'un centre de Filip Kostić. Se faire peur, une mauvaise habitude que n’a pas encore perdue le PSG dans ce genre de partie. Deux minutes plus tard, la douche aurait même pu être glacée pour les hommes de Christophe Galtier, sans la main ferme de Donnarumma sur un nouveau coup de casque de Milik.Un temps faible qui aurait pu coûter très cher aux champions de France, pas toujours au point sur les transitions défensives, laissant des miettes à grignoter à Vlahović, pas assez précis, alors que Verratti a sauvé la patrie sur une praline de Kostić après une intervention loupée par Mukiele. Des espaces derrière, mais aussi quelques-uns devant, sans la même efficacité qu'avant la pause pour Paris, Messi déclenchant des frappes lointaines sans danger et la MNM faisant parler sa connexion jusqu'à un tir rebondi trop croisé de Mbappé. Pas de break, mais un dernier coup de feu de Neymar, souvent étincelant ce soir, éteint par Perin à l'entrée du temps additionnel. Le PSG peut souffler et s'en contenter. Galtier, lui, patientera pour tenir un match référence à ce niveau, mais peut savourer la première victoire de sa carrière en Ligue des champions.