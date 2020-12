Troyes bute sur Caen

Caen (4-2-3-1) : Riou - Armougom, Weber, Rivierez, Vandermersch - Beka Beka (Gonçalves, 89e), Pi (Deminguet, 69e) - Nsona (Zady Sery, 69e), Court (Jeannot, 81e), Gioacchini - Mendy (Traoré, 89e). Entraîneur : Pascal Dupraz.



Troyes (3-5-1-1) : Gallon - Salmier, Giraudon, El Hajjam - Saint-Louis (Ba, 69e), Barthelme (Pires, 75e), Tardieu, N'Guessan, Raveloson (Mutombo, 86e) - Chambost (Domingues, 86e) - Touzghar (Suk, 75e). Entraîneur Laurent Battles.

Pas d'estoc, pour l'Estac.Sans doute assagis par les enjeux de leur nouvelle place de leader, les Troyens ont manqué de tranchant face à des Caennais au diapason de l'enjeu. Après une demi-heure de bonnes intentions et de contrôles poitrine en pagaille pour Alexandre Mendy, le match se mue pourtant en feu d'artifice. La mèche allumée par Raveloson s'écrase sur le poteau de Riou, qui met en échec Touzghar dans la foulée. À l'aise dos au but, Mendy l'est moins en face. Servi sur un plateau par Gioacchini, le colosse normand - seul, à quelques mètres du but - ne détourne pas assez sa tête pour mettre fin à une disette de près d'un an. Mais malgré tout ça, rien de fait à la mi-temps.De retour et fidèles aux belles ambitions de coach Battles, les Troyens,trouvent une nouvelle fois le poteau par Saint-Louis sur un corner finement joué à la rémoise. Décidément en jeûne volontaire, Mendy rate quant à lui un centre qu'il n'a qu'à pousser au fond. Alors, les Normands tentent de se la jouer roublarde en s'écroulant par trois fois dans la surface adverse. M. Varela ne tombe pas dans le piège, et va même prévenir un Dupraz taquin de trouver autre chose. Mais les 24 acteurs n'ont rien d'autre dans la besace pour enflammer le tout, si ce n'est le coup de patte de Gonçalves, qui vient planter son coup franc sur la barre dans le temps additionnel. Caen enchaîne un quatrième match de suite sans victoire et les Aubois laissent la main au Paris FC, qui reçoit Rodez.Seul le PFC s'est léché les babines, devant ce match.