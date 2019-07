Les nerfs de la guerre

La bonne nouvelle est tombée : l'AC Ajaccio, d'abord rétrogradé en National, restera en Ligue 2. Tout comme pour Sochaux et Nancy, la DNCG est donc finalement revenu en appel sur sa première décision, en maintenant ces clubs « patrimoniaux » dans le « vrai » professionnalisme. Il n'en reste pas moins que la situation économique de nombreux pensionnaires de notre seconde division interroge sur l'impossible équation entre la rentabilité économique et le respect de l'ancrage régional de notre foot national.

La Ligue 2 ou rester un grand ?

Foot de province vs foot de métropole ?

Par Nicolas Kssis-Martov

Sur son compte twitter l'ACA n'a pas caché son soulagement, avec un brin de fierté insulaire, le tout ponctué d'un vibrant hastagh «» . Pour le coup, c'est l'autre représentant corse en Ligue 2, le Gazélec, rétrogradé sportivement, qui fait les frais de cette victoire, et qui retournera donc en National (un casse-tête, imagine-t-on, pour les frais de déplacement de ses futures adversaires). La décision en appel de la DNCG évite certes au foot corse, durement éprouvé ces dernières années, surtout au chapitre de la solidité financière de ses plus belles institutions, de devoir encore perdre un représentant parmi l'élite.D'autant plus, qu'à l'instar de Sochaux ou Nancy, l'ACA savait très bien à quel point ce type de sanction peut facilement se transformer en véritable traversée du désert. Par le passé Strasbourg, Le Mans et Toulon (qui commencent à peine à s'en remettre, honneur à eux) ont dû digérer ce changement de statut, auquel ils ne s'attendaient pas en règle général, et se reconstruire longuement. Même si l'ASNL devra subir «» , ou que les Ajacciens ont vu déjà certains de leurs joueurs fuir vers d'autres cieux, l'essentiel est sauf, ou tout du moins pour le moment. En priant pour que 2019-2020 se passe mieux, sur tous les plans.Car pour beaucoup de clubs, évoluer en Ligue 2, c'est surtout d'abord trouver les ressources et les raisons d'y rester. Et donc avoir les moyens de s'y installer sur la durée, au risque de perdre sa place parmi cette antichambre du bonheur «» , en tout cas suffisamment solidement au regard des critères d'exigence du foot pro actuel ( la montée en L1 étant devenu un exploit, surtout avec l'instauration des barrages ). Un club comme le Red Star est bien placé pour le savoir et connaître les affres de l'ascenseur.On peut évidemment, et légitiment, critiquer la DNCG sur son approche très comptable ou technique des dossiers, ce qui d'ailleurs laisse entrevoir à quel point ses revirements sont d'abord «» , toutefois son obsession des équilibres éclaire en retour la situation singulière, tendue, voire précaire, de nombreuses «» de notre seconde division. Car une fois mis de coté Lens et ses 36 millions, l'immense majorité navigue sous la barre des 20 millions d'euros de budget, avec juste 6 millions pour Béziers.À leur décharge, en prenant un peu de recul et de perspective, plusieurs facteurs ne leur facilitent pas la vie de ces clubs, de l'endémique faiblesse des droits télé qu'ils perçoivent, aux horaires des matchs, sans oublier une fréquentation moyenne qui oscille autour de 8000 spectateurs (quand en Allemagne son homologue dépasse les 20 000). À l'heure du foot mondialisé, l'ancrage provincial de beaucoup d'entre-eux freine leur développement.Trop à l'écart des métropoles, ces clubs subissent de plein fouet les tendances économiques et politiques (cf. les dernières réformes territoriales) qui façonnent désormais l'évolution du pays et son inscription dans une mondialisation (les gilets jaunes furent en creux le symptôme social). La Ligue 2 s'organise beaucoup trop aux marges des centres névralgiques ou affluent les investissements et l'attractivité des sponsors. Elle souffre d'un capitalisme sportif qui lui est de plus en plus défavorable, ou entre la quête aux propriétaires étrangers, la manne des diffuseurs et le merchandising, Niort ou Orléans ne paraissent malheureusement pas du coup les mieux placés...