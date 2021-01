Clermont sur le podium, Auxerre en embuscade

Dans une soirée de Ligue 2 rendue difficile par la neige (qui a eu raison des rencontres Valenciennes-Paris et Chambly-Niort), Clermont a explosé Dunkerque (5-0, avec un triplé de Bayo) pour intégrer le top 3 alors qu'Auxerre suit de près à la suite de sa victoire devant Châteauroux. Pendant ce temps-là, Amiens-Le Havre et Guingamp-Nancy se sont achevés sur de ternes nuls sans but, tandis qu'Ajaccio s'est imposé sur le plus petit des scores contre Caen. Comme Rodez, dans sa confrontation de la peur face à Pau.

Rodez est dix-huitième de Ligue 2, mais peut espérer se sauver sans passer par les barrages. Certes, il foire pas mal d'occasions à domicile contre Pau. Mais au lieu d'abdiquer et de rester complètement bloqué dans la zone rouge, le voisin de Toulouse insiste et trouve finalement la faille de loin sur un splendide enroulé d'Ouhafsa. Les visiteurs, avant-derniers, s'éloignent du rétroviseur... et de la survie en deuxième division., comme le nombre de victoires cumulées des deux équipes en l'espace de vingt journées.Du retard pour le coup d'envoi de la rencontre en raison de la neige (qui a d'ailleurs eu raison des rencontres Valenciennes-Paris et Chambly-Niort), mais pas pour Fortuné. Lequel, dès la neuvième minute, profite de la glissade gag de Fabri pour ouvrir le score facilement. Pour la défense du coupable, il faut dire que les flocons n'aident pas les crampons à faire leur taf. Heureusement pour lui, et même si les couleurs de maillot se confondent avec celles de l'H2O solide, Merdji égalise en faveur de la lanterne rouge à la suite d'un bon boulot de Sunu.Fin du? Non, répond l'AJA, qui ne compte pas perdre de terrain sur les meilleurs : à l'heure de jeu, Sakhi lui redonne l'avantage d'un précieux coup de casque, et Hein le met à l'abri à la 77... avant le quatrième de Begraoui, dans le temps additionnel. Au regard de l'adversaire, mauvaise affaire a tout de même bien failli rimer avec Auxerre. Merci Lloris - frangin d'Hugo - au passage, pour sa grosse prestation., comme le minuscule nombre de points récoltés par la Berrichonne (en l'espace de vingt journées, là aussi).Le football semble parfois simple, même quand on connaît une saison compliquée. La preuve avec Ajaccio, qui n'a besoin que de quelques centaines de secondes pour faire la différence grâce à un Moussiti-Oko superbement servi par Nouri. Du côté de Caen, rien ne va : se prenant la balle en pleine tronche, Oniangué doit être remplacé par Weber. Résultat : le Stade Malherbe fait du surplace en neuvième position, et les Corses le rattrapent petit à petit. Au moins, il ne faisait pas aussi froid que sur le continent., comme le nombre de matchs consécutifs sans défaite (trois succès) pour l'ACA.Tant bien que mal et avec la manière, Clermont tente de suivre le rythme des premiers de la classe. En dépit des nouveaux succès de Toulouse et Troyes, ou des opportunités laissées à Dunkerque qui n'en fait pas bon usage et qui voit Thiam se blesser assez tôt. Gastien peut cependant remercier Allevinah, auteur d'une grosse performance ce samedi : d'abord passeur décisif en profondeur pour Dossou, le Gabonais fait ensuite le break juste avant l'entracte en piquant son ballon au-dessus de Maraval. Hop, les locaux enfoncent le clou par Bayo en début de deuxième période (un triplé en onze minutes !) sur de jolies actions collectives (avec une nouvelle passe dé pour Allevinah) et montent sur le podium... en envisageant encore mieux ?, comme le nombre de fois où Allevinah s'est montré décisif cette saison en championnat (six pions, trois).Rien de très excitant au stade de la Licorne, où les différents acteurs ont du mal à être dangereux et où les gardiens ont peu de travail à se mettre sous le gant (trois tirs cadrés seulement à vingt minutes du terme, quatre au coup de sifflet final). Dommage pour Amiens, qui touche la barre transversale par Papeau sur la fin et qui pouvait se relancer un tant soit peu pour les places d'honneur. Mais aussi pour Le Havre, dont il est désormais difficile de percevoir l'objectif (maintien, montée ou ventre mou ?). Bref, une soirée à oublier., comme le nombre de réalisations inscrites par le HAC (quatrième plus mauvaise attaque) depuis le début de l'exercice.43minute, au Roudourou. Éliminé par Cissokho, Basilio s'apprête à aller chercher le cuir dans ses filets. Sauf que l'ailier de Nancy se fait lâcher par ses appuis, et gâche une énorme possibilité. La plus sérieuse des 90 minutes, et celle qui donnera certainement le plus de regrets aux Lorrains. Même si ces derniers terminent à dix, abandonnés par l'expulsé Ciss. Pour l'anecdote., comme le nombre de succès des Bretons sur leurs quatorze derniers matchs et de l'ASNL sur ses douze dernières parties.