Ligue 1, Saint-Etienne et jeunesse : encore une saison record

AL

Vous avez dit rampe de lancement ?Ce n’est pas nouveau, la Ligue 1 est sans doute le championnat européen qui accorde le plus de temps de jeu à ses jeunes joueurs. D’après les statistiques d'Opta , les moins de 21 ans ont en effet disputé plus de 62 000 minutes en cumulé cette saison. A titre de comparaison, c’est pratiquement le double des jeunes de Bundesliga (35 000) et le triple par rapport à la Liga (22 900).Et la palme du nombre d’U21 les plus utilisés dans les cinq championnats majeurs revient à l’AS Saint-Etienne, devant Monaco et Nice. En donnant leur chance à pas moins de quatorze talents, les Stéphanois se sont à nouveau tournés vers la formation, peu importe le poste. Parmi eux Adil Aouchiche (1445 minutes) et Lucas Gourna-Douath (1037 minutes) que l’on ne présente plus, mais aussi Charles Abi, Stefan Bajic, Maxence Rivera, Etienne Green ou encore Saïdou Sow. Un gage de confiance et d’expérience malgré un nouvel exercice compliqué (15place actuelle).Au moins, les Verts sont encore les plus forts quelque part.