Ligue 1 : L'ère de la passoire

Ce week-end, le championnat de France a confirmé la tendance de ce début de saison : les pensionnaires de Ligue 1 privilégient l’attaque à la défense, et les scores fleuves deviennent une habitude. Si le spectacle est désormais au rendez-vous au cœur de l’élite, une question reste en suspens : où sont passées les défenses ?

Championnat le plus prolifique d’Europe

T’es pas content ? Carton jaune !

Tout pour le jeu ?

Par Antoine Donnarieix

Pour les puristes, cette statistique pourrait ressembler à un comble à première vue. Parmi toutes les rencontres de la quatrième journée de Ligue 1 2022-2023, le résultat final le moins prolifique est à mettre à l’actif de la rencontre entre l’AJ Auxerre et le RC Strasbourg (1-0). À l’Abbé-Deschamps, les hommes de Jean-Marc Furlan (oui, nous parlons bien de l’apôtre du jeu offensif) se sont imposés par la plus petite des marges et n’ont pas encaissé le moindre but. expliquait l’entraîneur de l’AJA après sa montée en Ligue 1 en mai dernier.Dès lors, notre chère Ligue 1, dont la qualité a déjà été mise en lumière il y a un an , a-t-elle changé au point de laisser la défense sur le bas-côté ?Le bilan du week-end parle de lui-même : 33 buts en 10 matchs. Le calcul est simple, cela fait en moyenne 3,3 buts par match. Bien entendu, la démonstration montpelliéraine à Brest (7-0) a fait drastiquement augmenter le total pour cette journée, mais cela ne constitue pas pour autant un cas isolé. La semaine dernière, le PSG avait écrasé le LOSC sur ses terres (7-1) , collé une fessée au MHSC il y a deux semaines (5-2) , mais aussi atomisé Clermont pour son entrée en lice (5-0) . Si les Parisiens ont freiné leur dynamique contre Monaco (1-1), les autres clubs de l'élite ont pris le relais, et le championnat de France devient une référence offensive en Europe. Avec 133 pions plantés en 40 matchs depuis le début de saison, la Ligue 1 trône même en tête du classement des championnats les plus prolifiques d’Europe en 2022-2023. Mieux encore : le championnat compte la meilleure moyenne de buts par match (toujours fixée à 3,3) devant la Bundesliga (3,1), la Premier League (2,9), la Serie A (2,4) et la Liga (2,2).Dès lors, comment se fait-il que les défenses se soient évaporées ? Un début de réponse réside certainement dans les nouvelles consignes données à l’arbitrage français. Ce week-end, 33 cartons jaunes et 4 cartons rouges ont été distribués sur l’intégralité des rencontres. Lors de la précédente journée, 11 expulsions avaient eu lieu en Ligue 1 , du jamais-vu sur les 30 dernières années dans l’Hexagone. Une anomalie expliquée par Stéphane Lannoy à l’AFP., évoque le directeur technique adjoint de la Direction technique de l’arbitrage (DTA).Attention aux coups d’épaule et tacles glissés donc, mais aussi aux protestations., poursuit Lannoy.[...](de maillot, NDLR)Une sévérité qui peut donc pousser les défenseurs à jouer avec le frein à main et qui crée, dans les rangs des équipes sanctionnées et réduites à 10 ou moins, des espaces dans lesquels s'engouffrent les attaquants.À cela s’ajoutent aussi les intentions de plus en plus offensives des entraîneurs. À la Beaujoire ce dimanche, Philippe Montanier avait par exemple choisi d’installer Zakaria Aboukhlal, habituel ailier, au poste d’arrière gauche. Cela s’est avéré payant dans un premier temps puisque l’international marocain a ouvert le score... Mais cela s’est compliqué en deuxième période, Toulouse prenant l’eau en un quart d’heure pour subir sa première défaite de la saison (3-1) . Et à bien y regarder, les latéraux ne sont plus vraiment défensifs dans certaines équipes : Nuno Tavares a inscrit trois buts en quatre matchs avec l’OM, Faitout Maouassa compte déjà un but et deux passes décisives à Montpellier. Voilà comment en cumulant discipline et force offensive, cette Bundesligue1 devrait encore avoir de beaux jours devant elle. Et tant pis pour les souvenirs des prouesses défensives d'un Vitorino Hilton...