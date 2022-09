Le PSG de Mbappé et Messi envahit Nantes

Un mois après un Trophée des champions à sens unique, Paris a recollé un tarif au FC Nantes ce samedi soir (0-3). C'était cette fois-ci à la Beaujoire, face à des Canaris réduits à dix dès la première demi-heure et avec notamment deux offrandes de Leo Messi à destination de Kylian Mbappé.

Le briquet et l'étincelle

Girotto : « Le rouge est très sévère. » Euh... pic.twitter.com/tXnpQRbzVV — SO FOOT (@sofoot) September 3, 2022

30 - Buts sur contre-attaque dans les 5 grands championnats depuis les débuts de Kylian Mbappé en Ligue 1 :?Mbappé - 30..............?Salah & Vardy - 15Fusée. #FCNPSG pic.twitter.com/94fjnFbLZc — OptaJean (@OptaJean) September 3, 2022

FCN (5-2-1-2) : Lafont (c) - Fábio, Castelletto (Corchia, 66e), Girotto, Pallois, Appiah - Moutoussamy (Doucet, 79e), Chirivella - Blas (Achi, 85e) - Mostafa Mohamed (Coco, 79e), Guessand (Ganago, 66e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.



PSG (4-3-3) : Donnarumma - Danilo, Marquinhos (c), Kimpembe - Hakimi, Verratti (S. Ramos, 62e), Vitinha (R. Sanches, 33e), Bernat (N. Mendes (46e) - Sarabia (Ekitike (71e), Messi, Mbappé (Neymar, 63e). Entraîneur : Christophe Galtier.



Ils étaient nombreux entre 18 et 19 heures, cramponnés aux grilles du Westotel de La Chapelle-sur-Erdre, les yeux écarquillés pour apercevoir les stars du Paris Saint-Germain grimpant dans leur bus en direction de la Beaujoire. Et le public nantais, à défaut de voir briller son équipe, en a eu pour son argent, quelques heures plus tard, avec la prestation écœurante livrée par les hommes de Christophe Galtier, Lionel Messi et Kylian Mbappé en tête : le premier a délivré deux passes décisives pour le second, et le duo a rendu la tâche du PSG beaucoup plus facile, surtout que les locaux ont eu la bonne idée de jouer près de 70 minutes en infériorité numérique, comme si le 4-0 mangé face au même adversaire fin juillet n'avait pas été assez violent. Ça fait 16 points sur 18 pour Marco Verratti et consorts (et 24 pions marqués), à quatre jours de croquer dans une nouvelle campagne européenne.Messi a commencé la soirée en se mangeant des briquets au moment d'aller botter un coup de pied de coin (8). Mais il n'y a pas qu'en tribune que Nantes a voulu faire mal aux Parisiens, puisque Samuel Moutoussamy a effleuré le cadre à la suite d'un combat de judo entre Marquinhos et Mostafa Mohamed (10), et Fábio a signé une déviation légèrement au-dessus après une mystification en règle de Denis Appiah sur Achraf Hakimi (13). Paris a répliqué : Alban Lafont s'est étendu devant Danilo Pereira, superbement servi en retrait par Mbappé (14), puis Marquinhos a trop croisé (15). Il n'a pas fallu plus de cartouches au club de la capitale : sur une bonne récupération de Pablo Sarabia, Messi a enclenché le contre, fixé et décalé Mbappé, qui a téléguidé le cuir dans la lucarne. Pris par le tourbillon parisien au milieu de terrain, Fábio a dit au revoir à ses copains pour un tacle au genou sur Vitinha (24), le Portugais cédant sa place dans la foulée. À onze contre dix, Paname a pu jouer dans un fauteuil, Messi s'offrant quelques frissons dans la surface jaune avant la pause.Au sortir de la pause buvette, les visiteurs ont mis moins de dix minutes à faire le break, avec le même passeur et le même buteur, Mbappé et lapartant à la limite du hors-jeu pour vaincre l'arrière-garde nantaise en deux temps. Chauffé par le champion du monde, Nicolas Pallois lui a refusé le triplé, alors qu'il avait éliminé Lafont sur sa dernière action avant de sortir (62). Nuno Mendes se goinfrant des espaces laissés dans son couloir, Messi a aussi eu la balle de 3-0, mais a préféré envoyer une chiche en tribune Erdre (66) ; c'est finalement le latéral lusitanien qui a définitivement mis le PSG à l'abri, après un travail de Sarabia et un poteau touché par Neymar. Dans les dernières minutes, avec des Canaris déjà découragés, Lafont a dû s'employer sur une tentative vicieuse de Messi (84). Si la puce n'a pas marqué, lui et le champion de France en titre auront pris une belle revanche sur la Beaujoire, cinq mois et demi après un revers mémorable entre deux bagarres face au Real Madrid. Lafont ne peut pas faire de miracles à chaque fois