Le football français face à l'enjeu sanitaire

Ça y est, on y est ! Ce vendredi, à 19h00, la rencontre Bordeaux-Nantes marquera le début de la saison 2020-2021 de Ligue 1. Une reprise dans un flou certain, lié à l’épidémie de coronavirus qui touche actuellement bon nombre de clubs de l’élite, mais également plusieurs pensionnaires de Ligue 2. Comment aborder un championnat sereinement au milieu d’une crise qui oblige chaque formation à revoir sa manière de travailler ? Et surtout, la saison pourra-t-elle se disputer dans son intégralité et sans accroc ? À l’intérieur des clubs, le pessimisme n’est pas forcément de rigueur.

Protocole et galères

« Je trouve le report de Marseille-Saint-Étienne assez cohérent. »

Vivre avec la crise

« On bénéficie d’une meilleure visibilité grâce aux autres, ce qui va nous permettre de ne pas avancer dans la crainte et la peur, mais plutôt dans une certaine forme de cohérence et de confiance. »

« Il va falloir que tout le monde accepte les contraintes et que les clubs comprennent que des joueurs pourront parfois être sur le carreau. »

Les joueurs dans un cocon

« Le club a investi sur une préparatrice mentale pour qu'ils puissent faire le point sur leurs appréhensions et qu'ils puissent être accompagnés. »

« Je ne sens pas les joueurs plus inquiets que ça. Ils pensent au foot. »

Et maintenant ?

Par Félix Barbé et Clément Gavard

Tous propos recueillis par FB, SB et CG, sauf mentions.

Il aura donc fallu attendre plus de cinq mois, 166 jours pour être très précis, pour voir le football français relancer ses championnats professionnels. Cinq très longs mois de tensions, de tractations, de polémiques, d’espoirs et surtout d’attente pour les habitués de la sacro-sainte Ligue 1 et de sa petite sœur, la Ligue 2. Tout était d’ailleurs parfaitement calé : cette nouvelle cuvée devait débuter par un classique Marseille-Saint-Étienne, une affiche alléchante pour relancer la machine et inaugurer la chaîne, nouveau diffuseur principal du championnat pour les quatre prochaines années. Et puis, patatras. Quatre cas de Covid-19 à l'OM - un cinquième a été annoncé jeudi soir - ont entraîné le report de la rencontre, obligeant les instances à chambouler leur agenda en avançant Bordeaux-Nantes pour combler le trou. «, image le président stéphanois Bernard Caïazzo dans les colonnes du» Premier couac.Et premiers doutes chez les principaux acteurs de l’élite. «, a regretté cette semaine Christophe Galtier, coach d'un LOSC qui affrontera Rennes samedi soir.» Une crainte partagée par Christian Gourcuff : «» Personne ne comprend, tout le monde est inquiet et une question se pose : comment les clubs français gèrent ce bazar et les championnats vont-ils cette fois pouvoir aller au bout ?Pour clarifier une situation à première vue ambiguë, la Ligue de football professionnel a envoyé, il y a quelques jours, un protocole sanitaire de 43 pages extrêmement rigoureux aux quarante clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Dans les grandes lignes, celui-ci précise que l’ensemble des joueurs et du staff doit être testé 48 à 72 heures avant un match (via des tests PCR). Il est également stipulé qu’à partir de quatre joueurs ou membres du staff testés positifs au Covid-19 sur une durée de huit jours ou moins, le virus est considéré comme circulant au sein du club (). Une commission Covid, créée spécialement et conduite par le médecin fédéral national, peut alors décider du report du match de l’équipe concernée - une grande différence avec le protocole UEFA qui permet de jouer à partir de treize joueurs valides -, comme cela a donc été le cas pour Marseille-Saint-Étienne.Alors, le football français s'est-il encore couvert de ridicule en se privant de son match d'ouverture ? Patrice L'Huillier, le médecin du FC Metz, n'est pas de cet avis : «Sans aller jusqu’aux huit cas mentionnés par le docteur L’Huillier, la plupart des clubs professionnels ont recensé au moins un joueur positif au cours des dernières semaines (plus de 40 selon un décompte de l'AFP). Il suffit d'une contamination avérée pour qu'un véritable parcours du combattant débute. «, souffle le responsable médical d’un club de Ligue 1 habitué à jouer l’Europe.» Une galère partagée par Auxerre, également touché par le virus la semaine dernière avec un cas positif . «, révèle Stéphane Lettieri, le coordinateur santé du club bourguignon.» Un protocole certes lourd, mais plus que nécessaire pour endiguer la propagation du virus : «Au-delà de ce protocole qui fait débat, les clubs ont pu compter sur une donnée importante pour se préparer : le temps. Depuis cinq mois, chaque secteur a pu apprendre de la crise et s’inspirer des décisions prises à l’étranger., assure Stéphane Lettieri.» À Auxerre, justement, l'équipe médicale a très rapidement compris qu’elle aurait besoin de renforts pour gérer cette crise. «, explique le coordinateur santé de l'AJA.Peu importe la division, les clubs ont aussi dû apprendre à vivre autrement. «, déroule le médecin d’un pensionnaire de Ligue 1.» Un travail méticuleux et un enseignement : chaque acteur, sans exception, doit donc revoir sa façon de bosser au quotidien, à commencer par les entraîneurs et les présidents., glisse un autre médecin d’un club de l'élite.» Une réaction aux nombreuses interrogations posées par des entraîneurs inquiets ou des dirigeants préoccupés ces derniers jours. Entre Galtier qui espère que «» , et Jean-Pierre Caillot qui estime que les instances françaises «» , chaque club veut donner son avis et manifester son anxiété. Mais pour Stéphane Lettieri, le plus important est ailleurs : «» Comprendre, il faut préparer rigoureusement cette saison spéciale plutôt que d'imaginer des scénarios catastrophes qui appartiennent pour le moment à la fiction.Une chose est sûre : le football n'est pas à plaindre. «, pose Patrice L'Huillier.Reste un point important à régler : qu'en disent les joueurs ? Difficile de le savoir réellement, tant le « thème Covid-19 » a semblé être tabou chez les différents protagonistes contactés. Certains ne veulent plus en parler dans les médias, d'autres ne veulent pas dire de bêtises, chacun a ses raisons légitimes. Les médecins, eux, sont tous unanimes sur une chose : les joueurs ont été chouchoutés et accompagnés depuis le début de la crise. «, dévoile Stéphane Lettieri au moment d'évoquer la situation à Auxerre.Performant oui, mais aussi rassuré. «, affirme le Grenat Patrice L’Huillier.L’inquiétude principale réside finalement dans le fait «» ou de «» note un doc exerçant en Ligue 1. Comme si la peur généralisée de la reprise au mois d’avril - près de trois joueurs sur quatre avaient exprimé des craintes lors d'une consultation menée par leur syndicat, l'UNFP - n’était qu’un lointain souvenir. «, tempère un autre médecin.» Un gros trimestre plus tard, personne ne s'est en tout cas exprimé contre un retour de la compétition, malgré un contexte sanitaire toujours aussi délicat.Il reste cette question en suspens : quel avenir pour nos championnats en cas de deuxième vague aussi brutale que la première à l'automne ? «, balaie Stéphane Lettieri.» Pour le retour à la normale, la vraie, il faudra attendre, la saison risquant clairement d'être chamboulée par de multiples reports chaque semaine. «, assume le médecin d'un club professionnel.» Une note pessimiste modérée par Patrice L'Huillier du FC Metz : «» Cela tombe bien, personne n'a envie de revivre le grand chambardement du printemps.