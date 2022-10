Nantes déroule et laisse le bonnet d'âne à Brest

FCN (4-2-3-1) : Lafont (c) - Appiah (Castelletto, 84e), Girotto, Palais, Merlin - Blas, Moutoussamy, Chirivella (Coco, 90e), Simon (Corchia, 84e) - Mostafa Mohamed (Guessand, 83e), Ganago (M. Sissoko, 67e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.



SB29 (4-3-3) : Bizot - Fadiga, Dari, Brassier, Uronen - Pereira Lage (Magnetti, 73e), Lees-Melou (c) (M. Camara, 73e), Belkebla - Honorat (Le Douaron, 66e), Slimani (Dembélé, 66e), Del Castillo (Cardona, 66e). Entraîneur : Bruno Grougi.



Un peu de répit pour Antoine Kombouaré.Le match de la peur entre Nantes (19) et Brest (20) a tourné à l'avantage de la Maison jaune, qui a fessé son hôte finistérien (4-1) après sept rencontres sans victoire toutes compétitions confondues. Avec ce succès, Pedro Chirivella et ses copains remontent à la quatorzième place de l'élite, alors que les visiteurs du jour, avec Bruno Grougi en guise d'intérimaire sur le banc , sont plus que jamais bons derniers.Dominateur (Jere Uronen a touché sa propre barre dès la deuxième minute), Nantes a eu une première cartouche sur penalty après une main de Noah Fadiga sur un centre de Moses Simon, mais la lourde tentative de Ludovic Blas a été stoppée par Marco Bizot (12) ; les Canaris l'ont regretté, puisque Fadiga s'est rattrapé, quelques minutes plus tard, en surprenant Alban Lafont contre le cours du jeu, sur un enchaînement heureux. Après une grosse parade du portier nantais devant Pierre Lees-Melou (23), Ignatius Ganago a permis aux locaux de retourner la situation en une minute chrono. D'abord en obtenant intelligemment un deuxième coup de pied de réparation - accrochage avec ce même Lees-Melou - transformé par Simon qui a dû batailler avec Mostafa Mohamed pour pouvoir frapper, puis en piégeant le pauvre Achraf Dari dès la remise en jeu des Finistériens pour mettre le deuxièmeEn deuxième, après des frissons signés Islam Slimani (54) et Romain Del Castillo (58), Brest s'est fait punir lorsque Moussa Sissoko a récupéré un ballon dans les pieds de Haris Belkebla, permettant à Mohamed de faire le break... Et lorsque Blas a récupéré un ballon dans les pieds d'Achraf Dari, permettant à Sissoko d'enfoncer le clouEt si la saison du grand Moussa était enfin lancée ?