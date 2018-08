La fiche de Montpellier

Dixième de Ligue 1 la saison dernière après s’être longtemps battu pour retrouver l’Europe, le Montpellier HSC, deuxième meilleure défense du championnat l’an passé, revient sur le ring avec l’envie de taper un peu plus fort et un peu plus haut. Avec une petite coupe dans le viseur ? C’est l’idée.

571

Le coup de soleil de l’été

Le fait divers de l’été

L’équipe type

La prophétie : Giovanni Sio va marquer lors d’une journée en 5

L’avis du capo

L’avis d’Olivier Kapo

Le tweet de @JM_Aulas

Ce que la VAR va changer pour eux

Le prochain appelé chez les Bleus : Jonathan Ligali

La photo de vacances

Le sang ❤️ @amine_brazil Une publication partagée par Andy Delort (@andydelort9) le 23 Juin 2018 à 3 :34 PDT

Le quiz

Par Maxime Brigand

» Un instant, au début de l’été, on a cru voir Michel Der Zakarian se transformer en promoteur de catch. Le gaillard en question : Petar Škuletić, 28 ans, arraché cet été entre les griffes du Gençlerbirliği Spor Kulübü (dix-septième du dernier championnat de Turquie ) et dont le nom parle surtout aux chasseurs de football serbe, où le bonhomme a brillé il y a quelques années avec le Partizan . Problème : en quelques semaines à peine, Škuletić est devenu une machine à fantasmes, allumée sur son poids, critiquée sur son style, hachée dansle 23 juillet dernier. Résultat, Der Zakarian, qui s’est battu pour faire venir à Montpellier Filip Djordjevic , finalement parti au Chievo , a été obligé de lancer une bouée de sauvetage à son nouveau buteur - «» - tout en récupérant dans la foulée Andy Delort en prêt. Le Petar, lui, s’est pour l’instant roulé dans le silence et n’a plus qu’à être allumé.Un père de famille du quartier des Beaux-arts a été condamné à trois ans de prison fin juin. La raison ? Il lâchait un coup de ceinturon sur chacun de ses enfants à chaque point en dessous de la moyenne sur le bulletin. Au passage, la mère a reçu également quelques coups de couteau sur le crâne et les bras.Lecomte - Aguilar, Mendes, Hilton, Congré, Oyongo - Skhiri, Lasne - Mbenza, Delort, Mollet.Alors oui, l’avenir de la mitraillette de Saint-Sébastien-sur-Loire semble aujourd’hui s’écrire en pointillés du côté de Montpellier , mais voilà un argument pour le retenir : depuis ses premiers pas en Ligue 1, Sio, c’est quatre buts minimum par saison mais aussi autre chose. Oui, ce type est un talisman pour les journées en 5 (5, 15, 25, 35). La preuve dans le détail de ses cinq années passées en France . À Sochaux lors de la saison 2012-2013 ? Il marque lors de la 25e journée contre le PSG (3-2). Avec Bastia lors de la saison 2014-2015 ? Il marque de nouveau lors de la 25e journée, à Nantes cette fois (0-2). Et ensuite, ça continue, un but inscrit lors de la 5e journée (encore à Nantes, 0-2) et un autre lors de la 35e journée contre Monaco (1-1) en 2015-2016. La saison 2016-2017 ? Sio plante au coeur de la 15e journée à Lorient (2-1) et de la 25e contre Nice (2-2). Puis, la saison dernière, on change pas un buteur comme ça : Giovanni Sio a marqué à Metz (0-1) le jour de la 25e journée de Ligue 1. Peut-être mieux vaut-il prévenir dès maintenant les défenses de Strasbourg Lille et Amiens Saleté de système vidéo. Au soir de la douzième journée, Michel Der Zakarian en est certain : ce Montpellier -OM est celui de la revanche après le braquage marseillais de la saison dernière. Problème, alors qu’Hilton plonge façon John D. Cort pour sauver la Paillade d’une défaite injuste et trompe Steve Mandanda , voilà que se ramène Ruddy Buquet. Le bonhomme pense avoir vu un hors-jeu (encore?) et file vers son écran de secours. Stupéfaction : sur les écrans de la Mosson, on voit que les petits soldats du car régie ont été remplacés par des poupées gonflables et qu’il est impossible de récupérer le ralenti de l’action. Dans la foulée, Rémi Gaillard apparaît sur l’écran géant, déguisé en Luis Mariano , et se lance : «» Large sourire du Ruddy, bras levé, but validé sans les images. 1-1, rideau.Aucun débat possible. Parce que la France entière veut voir le natif de Montpellier griller tout le monde et profiter de son bizutage pour rappeler à Paul Pogba Presnel Kimpembe et Samuel Umtiti ce qui a fait le sel de la chanson française : «» Une fois que Jonathan aura enfin pris une place de numéro un (même si on aime tous d’amour Benjamin Lecomte ), il ne pourra plus s’arrêter.C’est donc ça, être le sang.