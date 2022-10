Ligue 1 : Des gardiens français infidèles au poste

Lors de l’Euro 2012, les trois gardiens tricolores (Lloris, Mandanda, Carrasso) jouaient dans l’Hexagone au début de la compétition. La dernière liste avant le Mondial au Qatar a rassemblé (dans un premier temps) Lloris, Maignan et Areola, évoluant en Angleterre et Italie. Au-delà des Bleus, c’est le gardien français qui disparaît des buts en Ligue 1. Depuis le début de saison, il n’a joué que 78 des 200 matchs. Entre concurrence étrangère dans les staffs et dans les buts, profil type en mutation, formation déficiente et dégoût du poste chez les jeunes, explication de l'extinction d'une espèce.

« On a perdu ce vivier un peu pour une question de niveau, mais surtout pour une question de mode, de philosophie et de culture du poste. »

Au bon souvenir des duels Jourdren-Delle

Un problème de taille

« La morphologie est un critère parmi d’autres, comme la lecture du jeu, la mobilité ou le mental. Malheureusement, il compte tant car c’est le plus simple à déceler, pas besoin d’analyser. »

Image épineuse

« Le gardien est encore la cible facile. Après l’arbitre, c’est le mec sur le terrain qui prend le plus cher par les parents, son entraîneur et ses coéquipiers. C’est de pire en pire. Faut être costaud ! »

Seuls quatre Français dans le dernier top 10

(1) Les gardiens binationaux ne sont pas comptabilisés comme gardiens français dans les chiffres utilisés, sauf ceux ayant effectué toute leur formation en France et joué en sélection de jeunes tricolore, comme Yevhann Diouf (Reims), par exemple. Anthony Lopes, né en France et entièrement formé à l’OL,mais qui a décidé de jouer pour le Portugal, compte parmi les gardiens étrangers selon les critères Opta.

(2) Base Opta.

Au-delà d’être un derby entre deux clubs européens cette saison , le Stade rennais-FC Nantes de ce dimanche était unique en son genre lors de cette dixième journée de Ligue 1 : deux gardiens français se sont affrontés en les personnes de Steve Mandanda et d'Alban Lafont. Dans les neuf autres rencontres, au moins l’un ou les deux portiers étaient de nationalité étrangère. Un comble pour le pays longtemps considéré comme celui des gardiens de but et renommé pour sa formation. Comme dirait Mbappé :, et les gardiens ne sont pas exemptés.Il y a dix ans (saison 2012-2013), pour la dixième journée de Ligue 1 : sur quatre pelouses, deux gardiens bleu-blanc-rouge se faisaient face, dont Steve Mandanda et Rémi Vercoutre lors d’un OM-OL. Mais aussi Geoffrey Jourdren d’un côté et Joris Delle (Montpellier-Nice). Aujourd’hui, les mêmes rencontres verraient s’opposer Pau Lopez et Jonas Omlin à Anthony Lopes et Peter Schmeichel., regrette Jérôme Alonzo, du haut de ses plus de 300 matchs professionnels. L’argument de la montée en gamme des Aiglons version Ineos - du moins dans le discours, les ambitions et les moyens - s’entend, mais ne se justifie pas pour Montpellier, Brest, Lorient, Strasbourg. Cette absence de Français dans le championnat domestique pose question. D’autant qu’hormis les internationaux Hugo Lloris, Mike Maignan, Illan Meslier (Espoirs) et Alphonse Areola, les autres ne s’exportent pas dans les grands championnats européens. Rien d’étonnant pour Silvano Martina, ancien gardien et agent historique de Gianluigi Buffon, dans un article deévoquant l’adaptation rapide de Mike Maignan en Italie :Moins présents à l’étranger, portés disparus en France. Mais où sont-ils ? Alors que la base de joueurs étrangers oscille entre 49 et 52% dans les effectifs de Ligue 1 depuis 10 ans (3), 55% des parties sont jouées par ces mêmes étrangers dans cet exercice 2022-2023. Chez les gardiens, le différentiel est encore plus important. Cette saison, dans 78 matchs sur 200, un Français s’est installé dans les cages (soit 39% des rencontres). Un chiffre stable par rapport à l’an dernier (38,28% des matchs, 291 sur 760). Sur cette même dixième journée de L1 d’octobre 2012, treize gardiens françaisgardaient les cages. Dimanche, ils étaient 9 au coup d’envoi. Et encore, c’est en partie dû à la titularisation des jeunes Lucas Chevalier (Lille) et Yehvann Diouf (Reims) qui ont dépassé ces dernières semaines leurs concurrents étrangers (Leo Jardim et Patrick Pentz), bousculant la hiérarchie établie en début de saison. Sinon le chiffre tombait à 7, soit un tiers. En 2002, toujours au même instant de la saison, seize portiers sur vingt étaient de nationalité française.Le cas des Rémois est, souffle un entraîneur en charge des gardiens d’un club de L1 et donc souhaitant rester anonyme. Pour rappel, l’an dernier, Yevhann Diouf était la doublure de Predrag Rajković. Lorsque ce dernier a quitté la Champagne pour Majorque, les hommes du président Caillot ont recruté Patrick Pentz, Autrichien libre de 25 ans. Ce dernier a déçu, et l’élément formé à l’ESTAC enchaîne les titularisations depuis trois matchs., passe en revue Jérôme Alonzo, également consultant sur Prime Video.Formé à l’OGC Nice, Alonzo prend l’exemple d’un club qu’il connaît bien pour, tout de même, concéder un défaut de formation :Un constat partagé par Jean-Marc Rodolphe, gardien remplaçant du FC Metz victorieux du FC Barcelone en 1984 et ancien cadre fédéral dans la formation des gardiens et des éducateurs spécifiques.La taille serait donc un élément d’explication. Sauf que la différence ne saute pas aux yeux dans les chiffres. Pas autant que dans l’imaginaire collectif, renforcé par l’image de Courtois, Neuer, Donnarumma. En reprenant chaque onze de départ de Ligue 1 depuis août, le gardien français est en moyenne plus petit que l’étranger de 2,4 centimètres (1,907m contre 1,883m). Une taille moyenne encore plus basse en ne comptant pas la nouvelle génération des tricolores, comme Yevhann Diouf (1,90m), Yahia Fofana (1,94m) et Lucas Chevalier (1,89m). Sauf que la taille ne comble pas tous les manques., juge Christophe Miranda, qui a officié à l’AS Nancy Lorraine, des pros à l’école de foot et aujourd’hui en charge des espoirs du Pôle Grand-Est.Et en France, quelle est la réflexion sur le poste par la Direction technique nationale ? Contactée, la Fédération française de football n’a pas répondu à nos sollicitations. Mais un cadre fédéral de Ligue, ancien de la DTN, se questionne en guise de réponse., regrette cet habitué de Clairefontaine. Sur un rectangle vert, cela se traduit par une technique et une attitude spécifiques,, poursuit Christophe Miranda. Un retard pas aussi important que le gardien du Sporting Adán lors de sa sortie face à l’OM en Ligue des champions, mais tout aussi préjudiciable.Jusqu’au milieu des années 2010, seul le Certificat d’entraîneur de gardien de but (CEGB) existait pour reconnaître la formation des éducateurs spécifiques, mais il n’était destiné qu’au monde professionnel., se souvient Jean-Marc Rodolphe, avant de faire un constat sans appel.Retraité depuis 2010, Jérôme Alonzo constate au bord des terrains amateurs que. En cause, notamment, une absence de modèle donnant envie de plonger dans la boue (ou sur le synthétique qui fait mal aux coudes).C’est donc l’intérêt porté au poste qui plonge chez les coachs et chez les joueurs. Si les clubs professionnels sont désormais structurés avec un référent à chaque échelon de la formation, c’est avant que le retard a été pris., avoue Jean-Marc Rodolphe, au contact des équipes de France de jeunes jusqu’à 2018. Sorti du monde fédéral aujourd’hui, il comprend - et regrette - le désamour pour le poste :D’autant que le roi de la surface de réparation ne doit plus seulement être décisif sur sa ligne dans le football moderne. Il doit jouer haut, car le libero a disparu, être le premier relanceur tout en étant le dernier défenseur. De quoi multiplier les risques de boulettes., observe l’ancien portier du PSG.Et si le gardien n’était plus forcément ce sportif individuel dans un sport collectif ? Christophe Miranda, à la tête de sa propre Académie des gardiens volants, fait le constat qu’il. À l’image de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille au moment d’installer Pau Lopez face à un Steve Mandanda au demeurant encore performant. Le tout sous l’impulsion de Jon Pascua Ibarrola, adjoint espagnol en charge des gardiens de but également sous Igor Tudor, qui travaille désormais avec un duo ibérique complété par Ruben Blanco... espagnol également.Une question de mode, de culture du poste évaporée, mais peut-être également de niveau. L’an dernier, les gardiens français ne représentaient que 19,47% des matchs joués par les portiers d’un club du top 10 en fin de saison. Loin de la période où Lloris, Mandanda, Carrasso, Landreau brillaient en Ligue des champions avec des clubs hexagonaux. Sur les 17 gardiens français ayant joué au moins un match de Ligue 1, seuls quatre ont terminé dans la première moitié du classement : Steve Mandanda (9 matchs), Romain Salin (1), Jean-Louis Leca et Alban Lafont (38). Lens, 7est le premier club à avoir principalement titularisé un gardien made in France (25 matchs pleins pour Leca), tandis que Donnarumma, Lopez, Nubel, Gomis, Benítez, Sels gardaient majoritairement les autres cages. En revanche, dans la seconde partie du classement, 57,10% des matchs (217 sur 380) ont été joués par des gardiens français, comme à Troyes (15), Lorient (16), Clermont (17), Saint-Étienne (18) ou Bordeaux (20).Sébastien Frey, qui n’a joué qu’une saison en France avant de s’envoler en Italie, regrette ce manque de présence lié à un manque de patience. En bas, mais surtout en haut du classement., observe l'ancien de Parme et de la Fiorentina.Sans toutefois s’inquiéter pour les Bleus. Après les binômes Barthez-Lama, Barthez-Coupet, Lloris-Mandanda, reste à trouver le compère de Mike Maignan (27 ans). Areola ? Lafont ?Alban Lafont qui, après un passage en Italie, compte, à nouveau, parmi les gardiens français de Ligue 1. Comme quoi...