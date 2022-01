« Ligaments croisés, tu connais »

Johan: Johan

« Je suis entré jouer les 20 dernières minutes avec ma blessure »

« J’avais tous les ligaments du genou éclatés »

« Il y avait des mecs qui avaient la jambe violette du genou aux orteils »

Grand fan de, Johan est un défenseur latéral droit qui a toujours joué dans le Gard et avoue de lui-même n'avoir. Celle-ci commence à Saint-Christol-Lès-Alès, puis se poursuit à Saint-Privat-des-Vieux, en moins de 19 honneur, ensuite en PHB, PHA et en R3., précise-t-il. C’est à l’occasion d’un match de DH en U19 qu’est survenue la rupture des ligaments croisés du Gardois.Sur le moment, Johan ne prend pas conscience de la gravité de sa blessure.Deux heures après le match, son genou avait doublé de volume.Johan a donc été consulter un chirurgien qui lui a fait passer une IRM et un scanner. Diagnostic : entorse du genou droit. Le praticien lui prescrit des séances de kiné afin de renforcer son quadriceps. Après six mois de rééducation, à raison de trois séances par semaine, le défenseur du club de Saint-Christol-lès-Alès reprend l’entraînement.Il s’astreint donc à une nouvelle période de rééducation, puis reprend l’entraînement un peu plus d’un mois après sa blessure. Très vite, il se blesse au même endroit. Sur un ballon aérien, il saute pour tenter de dégager de la tête, et à la réception, son genou tourne à nouveau."C'est pas possible, il y a autre chose."Les deux premières fois, ses ligaments s’étaient probablement distendus et le renforcement de son quadriceps lui permettait de continuer à courir... Lors du troisième incident, ils ont lâché totalement selon les dires de son médecin.Johan s’est fait opérer trois mois après le diagnostic final. Il a été admis dans une clinique spécialisée dans le traitement de ce genre de blessures.Dix mois après l’opération et un peu plus de deux ans après sa première blessure, Yohan a repris l’entraînement sans subir de rechute depuis. Après avoir mis le foot entre parenthèses pour se consacrer à son métier de maçon, Johan envisage très sérieusement de reprendre sa carrière. Les équipes du Gard sont prévenues : le Maicon local est sur le retour...