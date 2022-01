Getafe annonce les arrivées des Romains Borja Mayoral et Gonzalo Villar

AEC

Du Colisée au Coliseum.Getafe a officialisé ce jeudi les prêts de deux joueurs de l’AS Rome, Gonzalo Villar et Borja Mayoral, jusqu’à la fin de la saison. Hors des plans de José Mourinho cette saison, les deux espoirs espagnols ont décidé de quitter la Ville éternelle pour chercher du temps de jeu dans la banlieue madrilène. Le milieu de terrain Gonzalo Villar (23 ans, passé par Valence et Elche) n'a fait que six apparitions officielles cette saison sous la direction de l'entraîneur portugais, quand l’attaquant Borja Mayoral (24 ans) en cumule onze pour un but et une passe décisive.Fait particulier : Mayoral est déjà prêté depuis octobre 2020 par le Real Madrid au club de la Louve, et ce jusqu'à cet été. À 24 ans, il devra se battre au sein d’une belle armada offensive composée de Sandro Ramírez, Jaime Mata et Darío Poveda pour entrer dans le onze aux côtés du Turc Enes Ünal, titulaire indiscutable. Gonzalo Villar, 23 ans, devrait lui avoir la tâche plus facile puisqu’il n’a que deux concurrents à son poste : Mauro Arambarri et Nemanja Maksimović. Les deux jeunes arrivent pour renforcer un Getafe actuellement dix-septième de Liga à un point de la zone de relégation.Un prêt à l'intérieur d'un prêt. Christopher Nolan se serait renseigné pour pouvoir en faire une adaptation sur grand écran.