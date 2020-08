Lichtsteiner met un terme à sa carrière

3

Il n’y a pas que le Covid qui nous retire nos vieux.Nombreux sont les footballeurs à raccrocher les crampons cet été : après Loïc Perrin et André Schürrle , c’est au tour de Stephan Lichtsteiner d’annoncer sa fin de carrière via une vidéo sur son compte Twitter, après une dernière pige au FC Augsbourg. Il aura marqué le football suisse de son empreinte, notamment lors de ses sept années passées à la Juve (2011-2018). En effet, loin d’être le joueur le plus talentueux du Piémont, Lichtsteiner y est devenu une référence mondiale au poste de latéral droit.C’est l’armoire à trophée bien garnie que Lichtsteiner se retire : un championnat de Suisse, cinq Coupe d’Italie, quatre Supercoupes d’Italie, sept championnats d’Italie et deux finale de Ligue des Champions. Le défenseur de 36 ans n’a pas joué un simple rôle de figurant aux côtés des Chiellini, Bonucci, Barzagli, Buffon… Non, il a été l’un des piliers de cette défense turinoise, aujourd’hui regrettée de l'autre côté des Alpes.On te fait la bise, et pas parce qu'on est sous le Guy Stephan.