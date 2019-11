Lichtenberg 47, le club qui a survécu à la Stasi

Un club de pharmaciens et de tapissiers

Né pour être suspect

« Mon papa travaille au ministère de l'Intérieur »

Survie plutôt que résistance

La double vie de la veuve Zoschke

Par Julien Duez, à Berlin

En général, les passagers du métro U5 sont peu nombreux à descendre à la station Magdalenenstraße. Et pour cause, l'arrondissement de Lichtenberg se distingue avant tout par son aspect résidentiel. Ici des immeubles d'habitations, là un jardin public, un kiosque, une agence pour l'emploi. Cependant, il ne faut pas marcher très longtemps pour comprendre ce que signifiait jadis l'expression «» , l'un des multiples surnoms de la Stasi, du nom de la rue où la police politique de la République démocratique allemande avait ses quartiers. Et quels quartiers ! C'est tout un pâté de maisons qui porte encore la trace de ce qui fut pendant près de quarante ans le centre névralgique de la machine à broyer du régime du SED, le parti socialiste unifié d'Allemagne de l'Est. Pourtant, derrière la Normannenstraße, un rectangle vert a des allures de rayon de soleil au milieu du gris dominant. C'est le stade Hans Zoschke, celui du SV Lichtenberg 47.En passant le portail d'entrée, le visiteur est accueilli par Tim « Schrecke » Schreckenbach, une légende de l'histoire contemporaine du club. Autour du club-house, une équipe de télé est affairée à tourner une séquence pour une série policière. Henry Berthy s'excuse du vacarme provoqué par le ballet des camions des techniciens et propose de s'installer à la terrasse autour d'une tasse de café. Petites lunettes, barbe grisonnante, le sexagénaire officie aujourd'hui en qualité de directeur général d'un club qu'il a rejoint en 1963, à l'âge de onze ans, et qui, au terme de la saison 2018-2019, a gagné sa promotion en D4. Son plus grand succès sportif depuis la réunification allemande, il y a 29 ans. «Par la suite, en dehors d’un court passage à l’Union Berlin en qualité de directeur sportif, toute la carrière de Berthy s’est faite à Lichtenberg. Son club, il le connaît forcément par cœur, même s’il est né cinq ans après lui. «» Parmi ces entrepreneurs, on retrouve un pharmacien, un tapissier, le directeur d’une société de taxis... Au moment de choisir le nom de leur futur club, ils épluchent les appellations classiques : Germania, Wacker... avant de se décider pour « 47 » , comme l’année de fondation du club. «» , précise Henry.Et dès sa naissance, le SV Lichtenberg 47 ne fait rien comme les autres puisque jusqu’au début des années 1970, le club a un statut privé ! «, poursuit le directeur général.» Ces « communautés sportives d’entreprises » (, BSG) sont en effet le modèle dominant. «» , rappelle pour sa part l’historien Christian Booß, commissaire d’une exposition consacrée au SV Lichtenberg au printemps dernier. «Il faut dire qu’avant la construction du mur en 1961, le SV Lichtenberg entretenait d’excellents contacts avec la moitié occidentale de Berlin. «» , illustre Henry, qui se souvient de tournois organisés contre des clubs de Berlin-Ouest. Christian Booß confirme : «» Autant d’éléments qui font que le Parti n’était pas en odeur de sainteté dans le quartier. Alors, quand le chef historique de la Stasi Erich Mielke décide de centraliser toutes les installations de la police politique de l’autre côté de la Normannenstraße, la méfiance commence à gagner les spectateurs du stade Hans Zoschke.Et pour cause : dès le début des années 1950, ce sont pas moins de 5000 nouveaux habitants qui s’installent à Lichtenberg. Des fonctionnaires de la Stasi et leur famille qui ne disent pas leur nom. Mais personne n’est dupe. «se souvient Henry."au ministère de l’Intérieur".Au temps de la RDA, hormis une saison passée dans l’élite, Lichtenberg était un habitué de l’antichambre. Dit autrement, pas un poids lourd du football est-allemand. Pourtant, son stade, qui comptait alors 18 000 places, est (aujourd’hui encore) la deuxième plus grande arène dédiée à 100% au ballon rond dans la capitale allemande (derrière le Stadion an der alten Försterei de l’Union Berlin) et accueille plusieurs milliers de spectateurs chaque week-end. «» , analyse Henry. Les provocations ne sont pourtant pas complètement absentes des matchs à Lichtenberg. Une anecdote connue dans le coin veut que pendant la mi-temps, le jardinier diffusait de la musique de l’Ouest dans les haut-parleurs du stade, suffisamment fort pour qu’on l’entende de l’autre côté de la rue, dans les bureaux de la Stasi. Un jour, un fonctionnaire vient le voir pour lui signifier que c’était formellement interdit. Et pour être sûr que le plaisantin ne récidive pas, le policier marque au feutre indélébile les fréquences interdites d’écoute sur le poste de radio. «, ajoute Christian Booß, l’historien.Pourtant, jamais la police politique n’est parvenue à se débarrasser de ce voisin gênant. Mais le voulait-elle vraiment ? «"résistance passive", explique Christian Booß.» Cela ne l’empêche pas de convoiter avidement le terrain du stade. Histoire de s’étendre encore un peu plus. Au début des années 1970, le SV Lichtenberg abandonne son statut privé et perd ainsi un peu de son côté bourgeois en fusionnant avec un combinat d’appareils électriques. «» précise Henry Berthy. Et le directeur général de rappeler que le club a, malgré lui, bénéficié d’un petit coup de pouce du destin pour éviter l’expropriation : le nom du stade lui-même.Hans Zoschke n’est pas un patronyme anodin. C’est celui d’un gamin de Lichtenberg qui a tapé le cuir dans les rues du quartier avant la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle il intègre la résistance antifasciste et effectue un séjour en prison aux côtés d’Erich Honecker, futur premier secrétaire du SED. Avant d’être assassiné par les nazis en 1944. «» , déroule Christian Booß.Au sortir de la guerre, Zoschke est mort, mais sa veuve Elfriede vit encore. Juste en face du stade d’ailleurs. «, rappelle Henry Berthy. «» Une belle histoire que Christian Booß, en bon historien, tient cependant à corriger : «» Une double identité qui a finalement permis que le SV Lichtenberg ne connaisse jamais l’expropriation.Le club de quartier l’a pourtant échappé belle. Peu avant la chute du mur de Berlin, la Stasi trouve un terrain disponible à Malchow, dans le Mecklembourg, à près de 150 bornes de ses bases historiques. Mais la marche de l'histoire a finalement empêché ce déménagement forcé. Aujourd’hui, la capacité de l’enceinte a été réduite de moitié et Lichtenberg, repassé depuis dans le giron du privé, est devenu le premier club à succomber, pour raisons de survie là encore, à la tentation du. Depuis dix ans, le nom de Hans Zoschke est accolé à celui d’un office de logements. Les bâtiments de la Stasi, eux, sont toujours là. Henry Berthy aimerait que cela ne change pas. «» En attendant, un projet immobilier prévoit de transformer une des ailes du bloc en une cinquantaine de lofts qui seront vendus pour un peu moins d’un million d’euros pièce. La gentrification de Berlin n’aura pas non plus épargné Lichtenberg et ses racines populaires. Une manière comme une autre de rappeler que la réunification n’a pas forcément été le miracle attendu par tous.