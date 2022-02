Libéré par Lyon, Slimani retourne au Sporting Portugal

FP

Un départ qui devrait faire moins de bruit que celui de son collègue brésilien. Islam Slimani (33 ans) ne foulera plus la pelouse du Groupama Stadium : l'Olympique lyonnais a résilié le contrat de l'international algérien (84 capes) ce lundi soir. Décevant depuis son arrivée dans le Rhône en janvier 2021, le Fennec n'aura inscrit que huit petits buts avec le maillot des Gones, en 37 apparitions. Après avoir enregistré l'arrivée de Romain Faivre et le retour de Tanguy Ndombele , le club de Peter Bosz se sépare d'un élément que l'entraîneur néerlandais avait relégué au rang de second couteau.La rupture avec l'OL permet au meilleur buteur de la sélection algérienne de retrouver un ex : le Sporting CP. Avec ses 57 buts en 111 matchs entre 2013 et 2016, l'Algérien avait connu sa période la plus faste du côté de Lisbonne, et s'est engagé jusqu'en juin 2023 avec les, deuxièmes du championnat portugais derrière Porto.Si ça peut faire un peu de place à Rayan Cherki ...