Lewandowski et le Bayern s'offrent Wolfsbourg

Bayern (4-2-3-1) : Neuer - Süle, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Tolisso (70e, Roca), L. Sané - Gnabry (70e, Musiala), T. Müller, Coman - Lewandowski. Entraîneur : Hansi Flick.



Wolfsbourg (4-2-3-1) : Casteels - Mbabu, Lacroix, Pongračić (79e, Guilavogui), Roussillon - Arnold, Schlager - Baku (70e, Białek), Philipp, Brekalo (70e, Victor) - Weghorst. Entraîneur : Oliver Glasner.

Très emprunté, le Bayern a subi la loi de Wolfsbourg jusqu'aux dernières secondes de la première période ce mercredi soir. Et puis l'inimitable Robert Lewandowski est venu plomber les Loups juste avant la pause, puis juste après. Emballé, c'est pesé, l'affaire était dans le sac et lereste dauphin du Bayer Leverkusen.Sans aucun complexe (pourquoi s'en priver face à ce Bayern sur les rotules ?), les Loups font immédiatement de l'Allianz Arena leur tanière. Cinq minutes plus tard, les voilà déjà maîtres des lieux grâce à une volée acrobatique de Philipp. La réaction attendue du Rekordmeister ? Elle n'est pas pour tout de suite, la faute à l'agressivité tranchante des visiteurs, dangereux à plusieurs reprises. Ce sont Lewandowski (18) et Gnabry (19) qui enhardissent le géant bavarois, sans ajuster la mire. Un sursaut qui ne fait que réveiller l'appétit du VfL, et Philipp passe proche du doublé à la demi-heure de jeu. Les gars de Niedersachsen se dirigent tranquillement vers le tunnel à la mi-temps. Mais sur un éclair de Coman (septième passe décisive de la saison déjà), Lewandowski va chercher une égalisation presque imméritée sur le gong. Le coup est rude sur la tête des Loups, qui avaient fait tout ce qu'il fallait pour filer un sacré mal de crâne au Bayern pendant la pause.D'autant que le Bayern refait le coup juste après la pause. Pressing plus haut et plus engagé, récupération haute, défense du VfL désordonnée et Lewandowski peut y aller de son doublé. Si les Loups reprennent vite des couleurs, Philipp bute encore sur Neuer (55). Pas vraiment en mesure de se mettre à l'abri, le Bayern ne peut que contrôler la partie jusqu'aux 5 dernières minutes où l'entrant Białek fait parler de lui. Mais par deux fois, Neuer se montre impérial.Et sinon, le Bayern termine l'année invaincu à domicile (19 victoires, 3 matchs nuls). Comme quoi, 2020 n'aura pas été naze pour tout le monde.