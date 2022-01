Lewandowski se console avec le prix The Best

BB

Justice pour Robert.Robert Lewandowski peut enfin revendiquer de manière officielle le statut de meilleur joueur de l'année 2021. Le Ballon d'or lui était passé sous le nez en novembre dernier malgré une année stratosphérique, mais il s'est emparé lundi dernier du trophée The Best de meilleur joueur de l'année, le deuxième consécutif après 2020. Il devance Lionel Messi et Mohamed Salah. Auteur de 69 buts sur l'année civile, l'attaquant polonais tient sa revanche, lui qui avait été affecté lorsque le Ballon d'or lui avait échappé Un autre revanchard a été sacré lors de la cérémonie. Édouard Mendy tient enfin sa reconnaissance de meilleur gardien de l'année. Il remporte ce titre qui lui avait échappé lors de la cérémonie du Ballon d'or, pour le trophée Yachine. D'autres statuettes individuelles ont été décernées, notamment le prix Puskás à Erik Lamela, celui du meilleur entraîneur à Thomas Tuchel. Le prix de la joueuse de l'année a été remporté par Alexia Putellas, déjà lauréate du Ballon d’or.Certaines font tout simplement l'unanimité.