Lewandowski s'occupe du cas Schalke

Indispensables après le nul du Borussia plus tôt dans la journée, le Bayern a été prendre les trois points dans son Allianz Arena. Schalke n'avait pas les abdos pour résister aux muscles du chasseur, les coups portés par Robert Lewandowski ont été fatals.

Plein axe vs pleine balle

Lewy, dis moi oui !



Bayern Munich (4-2-3-1) : Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Thiago, Goretzka - Gnabry (Davies, 89e), James (Javi Martinez, 78e), Coman (Ribéry, 68e) - Lewandowski. Entraîneur : Niko Kovač.



Schalke 04 (4-2-3-1) : Fährmann - Caligiuri, Sané, Bruma, Oczipka - Rudy (Mascarell, 33e), Bentaleb - Serdar (Harit, 54e), McKennie, Konoplyanka - Kutucu (Uth, 73e). Entraîneur : Domenico Tedesco.



Manuel du parfait capitaine : un, aimanter les ballons ; deux, provoquer l'erreur adverse ; trois, ne pas laisser le doute s'installer. Un, deux, trois, quand Lewy a le brassard sur le bras, il prend la mesure du capitanat. En l'absence de Neuer (blessé) et Müller (sur le banc, à côté de Ribéry), l'artilleur polonais s'est rendu indispensable pour mettre son équipe dans le sens de la victoire. Avant de terminer le travail, avec un brin de chance et Serge Gnabry . En face, les ouailles de Fährmann n'étaient pas de taille pour lutter contre un Bayern en mission. Car avec cette victoire, le trône du Borussia revient à cinq petits points.Niko Kovač a demandé à ses joueurs de marquer rapidement ? Ils étouffent leurs visiteurs, incapables de ressortir le ballon proprement. Pire, Jeffrey Bruma connait une première titularisation cauchemardesque avec son nouveau club, en mettant un joli plat du pied au fond de ses propres filets dès le premier quart d'heure. À l'origine, une perte de balle parfaitement exploitée par James Rodriguez pour Lewandowski dans l'axe. Au duel, l'attaquant pousse la charnière à la faute, le Bayern est devant. Et reprendra le contrôle du score exactement de la même manière : mauvaise passe de Serdar, James hérite du ballon et remet sans contrôle pour son capitaine.Cette fois, le Polonais n'a besoin de personne pour tromper Fährmann... et remettre son équipe dans le bon sens. Car 90 secondes plus tôt, les hommes de Domenico Tedesco avaient montré la pertinence de leur approche du match lorsqu'elle est bien exécutée. Bentaleb est parfait pour sortir un ballon proprement de la tenaille, McKinney chirurgical pour lancer Kutucu, ce dernier clinique au moment d'aligner Ulreich. Un beau mouvement, mais insuffisant face au duo James-Lewy. Insuffisant, aussi, Sebastian Rudy aux yeux de son entraîneur : dans son ancien stade, le milieu allemand rejoint le banc dès la demi-heure de jeu, remplacé par Omar Mascarell. Rude.Il y a l'axe, mais aussi les côtés : Coman de l'un, Gnabry de l'autre, les ailiers bavarois rendent la partie difficile à leurs vis-à-vis. Et puis – fatale pour un Schalke au ventre mou lancé dans l'arène d'un ogre aux dents longues – la réussite. Car quand Konoplyanka trouve Ulreich sur la route de ses tentatives (percussion dans la surface, feinte, frappe, deux fois), quand Bruma claque une superbe tête sur le poteau, capitaine Robert complète sa panoplie de leader d'attaque. Le contrôle poitrine pour se lever le ballon annonce le retourné. Ça va être superbe ? C'est surtout dévissé. Sauf que Gnabry traîne et met la tête, bien ancré sur ses appuis, pour transformer l'inspiration de Lewandowski en passe décisive. L'Allianz Arena n'a plus qu'à réclamer et obtenir l'entrée de Ribéry, ou applaudir la sortie d'un James très présent. Les coéquipiers de Salif Sané, solide, et Amine Harit sorti de la boite avant l'heure de jeu , n'ont même pas à rougir face à Thiago Alcantara et consorts. Levise trop haut.