Lewandowski : « On devra mieux jouer contre la France »

Le grand Robert n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent ce mercredi soir contre l'Argentine.Un match qui l'a laissé sur sa faim, mais qui du moins ne l'a pas privé d'un nouveau festin : il pourra toujours essayer de se farcir l'équipe de France ce dimanche. Pour parvenir à se qualifier, son équipe a du faire le dos rond, et plier sans rompre contre ces gloutons d'argentins.a reconnu le buteur du Barça devant le micro deUne belle manière de dire qu'il s'est bien ennuyé, et que ses coéquipiers n'ont pas été foutu de garder un temps soit peu la balle, ni même de le mettre à un seul instant dans les conditions nécessaires pour mettre en danger Emiliano Martinez, leadverse.Mais le Ballon d’or 2020 (comment ça le Covid ?) est désormais tourné vers l'avenir. Et l'avenir, c'est les Bleus pour Lewy :Un avis somme toute partagé par à peu près n'importe qui aurait vu la bouillie proposée par les hommes de Czesław Michniewicz, le sélectionneur des Aigles Blancs.Mais les Polonais, qui ne s'étaient plus qualifiés en phase à élimination directe d'un Mondial depuis 1986 et une rouste 4-0 infligée par le Brésil de Sócrates et Zico, auront les dents longues au moment d'affronter les Bleus. Après tout, ils les avaient déjà battus lors du match pour la troisième place en 1982 !