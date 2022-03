Le Bayern dévore Salzbourg

À un Robert Lewandowski près, Salzbourg aurait peut-être pu espérer faire trébucher le Bayern Munich pour se frayer un chemin jusqu'en quarts de finale de Ligue des champions. Oui, mais voilà, le Polonais sévit sous les couleurs de Munich et s'est occupé personnellement de la jeune garde autrichienne pour effacer avec la manière le – petit – accroc du match aller. Avant d'être rejoint par le reste de son gang pour offrir une véritable démonstration.

Hack a Lewandowski

Le sens de la fête

Bayern (3-4-2-1) : Neuer - Pavard, Süle (Nianzou, 66e), L. Hernández (Upamecano, 60e) - Gnabry (Sarr, 46e), Kimmich, Musiala (Roca, 66e), Coman (Choupo-Moting, 66e) - Müller, Sané - Lewandowski. Entraîneur : Julian Nagelsmann.



Salzbourg (4-3-1-2) : Köhn - Kristensen, Solet (Piątkowski, 46e), Wöber, Ulmer - Capaldo, Camara (Tijani, 67e), Seiwald (Sučić, 46e) - Aaronson - Adamu (Kjærgaard, 62e), Adeyemi (Šeško, 62e). Entraîneur : Matthias Jaissle.

Quelqu'un a-t-il vraiment cru que le Bayern Munich, parfois moins souverain ces dernières semaines, allait souffrir face au FC Salzbourg ? Certainement pas Robert Lewandowski. Sûr de lui, lebuteur polonais n'a eu besoin que d'une grosse vingtaine de minutes pour complètement éteindre le feu qu'avait tenté d'allumer Matthias Jaissle sur la pelouse de l'Allianz Arena. Dans son nouveau système à trois défenseurs centraux et cinq joueurs à vocation offensive, len'a jamais tremblé pour valider son ticket pour le vingtième quart de finale de son histoire.Philipp Köhn a peut-être un instant pensé pouvoir entrer dans la tête de Robert Lewandowski pour lui gâcher sa soirée, après un premier exploit devant le Polonais d'entrée (2). Dans la même minute, il faut même un excellent retour de Coman dans les pieds de Capaldo pour s'éviter quelques sueurs froides. Mais dans cette entame tout feu tout flammes, la vague rouge prend peu à peu le dessus sur la blanche, et Salzbourg ne ressemble bientôt plus qu'à un vulgaire château de sable battu par les flots. Et se saborde à deux reprises, Wöber séchant deux fois Lewandowski à dix minutes d'intervalle, offrant à l'ancien de Poznań l'opportunité de mettre déjà les siens à l'abri depuis les onze mètres. Deux buts, et bientôt trois pour le désormais meilleur buteur de la Ligue des champions, venu contrer la sortie tardive du malheureux Köhn pour conclure dans le but vide après un une-deux avec le poteau. Juste à temps pour effacer le record de Marco Simone et son triplé en 24 minutes contre Rosenborg un soir de septembre 1996. Bourreau du soir, Lewy laisse malgré tout un peu de lumière à Serge Gnabry, buteur après un ballon récupéré par Coman dans les pieds de Camara, dépasséLa fin du festival ? Pas encore tout à fait. Parce que Lewandowski a bien l'intention de soigner les stats, comme toujours. Sauf que cette fois, Wöber parvient à contrer sa frappe de l'extérieur de la surface (48). Sur une belle action à trois, relayé par Sané, c'est son compère Thomas Müller qui poursuit la démonstration, d'une frappe sèche au premier poteau. De quoi faire redescendre le rythme cardiaque, qui s'accélère à peine pour un coup franc au-dessus du roi Robert (61). Alors Salzbourg en profite pour gâcher – un tout petit peu – la fête en privant Manuel Neuer dupour son retour aux affaires, Kjærgaard trouant le portier bavarois d'une frappe puissante. À peine une péripétie dans la soirée de ce Bayern Munich tonitruant, à l'image de Thomas Müller. L'Allemand gratte même un doublé après un une-deux avec Lewandowski, puis un deuxième avec Sané. Une passe décisive dans le dos plus tard, Leroy Sané fait lui aussi trembler les filets, enfonçant encore un peu plus une équipe de Salzbourg qui quitte donc la compétition la tête basse. Le Bayern, lui, retrouve l'appétit, et croiser les Allemands en quarts sera tout sauf une partie de plaisir.