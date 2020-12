Lewandowski et le Bayern arrachent la victoire à Leverkusen

5

Bayer Leverkusen (4-3-3) : Hrádecký - Dragović, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Wirtz, Baumgartlinger, Amiri - Bailey (Demirbay, 74e), Schick (Alario, 82e), Diaby. Entraîneur : Peter Bosz.



Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - Süle, Boateng, Hernandez, Davies - Tolisso (Kimmich, 68e), Alaba - Coman (Sané, 32e puis Musiala, 68e), Müller, Gnabry - Lewandowski. Entraîneur : Hans-Dieter Flick.

Bob, spécialiste de la climatisation.Alors qu'un match nul se profilait entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich à la BayArena, Robert Lewandowski - déjà buteur un peu plus tôt - est ressorti de sa boîte à la dernière seconde pour donner la victoire au champion d'Allemagne en titre (1-2).C'est bien connu : les corners à la rémoise, ça ne marche jamais. Mais il faut bien une exception pour confirmer la règle. Et cette exception s'appelle Patrik Schick. Au quart d'heure de jeu, le longiligne attaquant est en effet à la réception d'un corner joué à deux, et sa merveille de volée du gauche explose les filets de Neuer. Le Tchèque double même la mise, avant d'être signalé hors-jeu (28). Complètement dominé, le Bayern n'y est pas, et pour ne rien arranger, Kingsley Coman sort sur blessure dès la demi-heure de jeu (32).Mais voilà : si le champion d'Europe est aux fraises, c'est aussi le cas de Lukáš Hrádecký. Sur un centre pourtant anodin de Thomas Müller, le portier du Bayer se foire dans sa sortie et permet à Lewandowski d'égaliser d'un coup de tête dans le but vide. Heureusement pour Peter Bosz et ses poulains, le Finlandais se montre beaucoup plus impérial pour sortir la belle frappe de Gnabry (67)... avant que son poteau ne le sauve sur une tentative de Jamal Musiala (79). Sauf que son montant n'est pas là pour l'aider sur une toute dernière frappe dupolonais, permettant aud'arracher un précieux succèsEt pan ! Voilà le Bayern leader de Bundesliga.