Lewandowski désireux d'aller au Real

Le Polonais n'a d'yeux que pour le Real.À en croire Robert Lewandowski rêve du Real Madrid . Le quotidien espagnol en fait sa Une dimanche : «» . L'attaquant du Bayern Munich aurait informé ses dirigeants et le nouvel entraîneur, Niko Kovač, qu'il pense que son cycle en Bavière est terminé. Histoire de gagner la Ligue des champions. Le Polonais, au Bayern depuis 2014, a changé d'agent cette année, en prenant l'Israélien Pini Zahavi pour que sa situation évolue dans le sens qu'il souhaite. «» , confie un proche du numéro 9.Et pour cause : lene l'entendrait pas de cette oreille et refuserait de négocier un transfert pour son buteur dont le contrat arrivera à terme en 2021. Si le manager, Uli Hoeness, a donné un non catégorique au buteur (29 buts en 30 matchs de Bundesliga la saison passée), le président d'honneur, Karl-Heinz Rummenigge semble plus ouvert et n'est pas pour conserver des joueurs contre leur gré.Pendant ce temps là, le numéro 7 est toujours vacant au Real Madrid ...