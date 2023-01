Leverkusen réalise un joli coup à Gladbach

Mönchengladbach (4-2-3-1) : Omlin - Lainer (Scally, 56e), Itakura, Elvedi, Bensebaini - Weigl, Koné (Neuhaus, 77e) - Hofmann (Herrmann, 77e), Kramer (Stindl, 56e), Pléa - Ngoumou (Wolf, 56e). Entraîneur : Daniel Farke.



Leverkusen (3-4-3) : Hrádecký - Kossounou (Tah, 75e), Tapsoba, Hincapié - Frimpong (Sinkgraven, 90e+2), Palacios, Andrich, Bakker - Diaby (Wirtz, 75e), Hložek (Amiri, 64e), Adli (Hudson-Odoi, 74e). Entraîneur : Xabi Alonso.

Enfin la patte Xabi Alonso ?Au Borussia-Park ce dimanche soir, le Bayer Leverkusen a résisté à un retour tardif de Gladbach (2-3), pour s'adjuger l'un de ses plus beaux succès dans sa saison compliquée. Après dix bonnes minutes des locaux, Leverkusen prend les choses en main et devient un modèle d'efficacité : à la suite d'un poteau de Hložek, Bakker est bien placé pour reprendre le cuir et tromper Omlin, avant d'aller chambrer les supporters adverses. Avant la pause, c'est au tour du Français Amine Adli de s'illustrer en doublant la mise, en déposant Elvedi à la course puis en remportant son duel avec le portier de GladbachLes gars de Farke poussent pour revenir au score en début de second acte, mais vont être coupés dans leur élan par une nouvelle réalisation de leurs invités : tout juste entré en jeu, Amiri déclenche une frappe imparable à l'entrée de la surface et tue tout suspense. Gladbach se réveille tout de même en fin de partie et ouvre son compteur grâce à une jolie action collective parfaitement conclue par Stindl. Le milieu allemand s'offre même un doublé dans le temps additionnel en envoyant un missile qui termine en barre rentrante, mais trop tard néanmoins pour espérer revenir à hauteur.Les retrouvailles entre ex-Toulousains ont donc tourné à l'avantage d'Amine Adli et des siens, qui passent neuvièmes, à un point de Gladbach, huitième.