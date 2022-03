Leverkusen ralentit le Bayern, Leipzig rattrape Fribourg

Opposés dans le Topspiel de la journée, le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen ont livré une belle bataille, ponctuée par un score équitable (1-1). Pas forcément rassurant pour les Bavarois, qui semblent moins fringants ces derniers temps. L'Eintracht a de son côté fait dégoupiller le Hertha à l'Olympiastadion (4-1), tandis que Leipzig a sauvé les meubles contre Fribourg (1-1). Wolfsburg s'est contenté de froidement assommer l'Union Berlin (1-0), Bochum n'a pas tremblé contre Greuther Fürth (2-1).

En quête d'un dixième sacre consécutif, ce qui serait un record absolu dans l'histoire du top 5 européen, le Bayern Munich a eu beaucoup plus de mal qu'à l'aller (5-1 à la BayArena), et peut même s'estimer heureux du dénouement. Cela n'a pas empêché ledu week-end allemand de tenir toutes ses promesses technico-tactiques, bien au contraire. Tournant potentiel de la saison, la partie voit l'incontestable leader et le troisième de Bundesliga évoluer avec deux systèmes hybrides. Si le Bayern ne se signale qu'au quart d'heure de jeu avec une variante enlevée du « second poteau Pavard » par Pavard lui-même, la circulation de balle bavaroise est étouffante, forçant le Bayer Leverkusen à évoluer à contre-emploi. Acculé, lecraque à l'issue d'un ballon mal dégagé successivement par Tah et Hincapié, laissant Süle - encensé par Nagelsmann avant son prochain départ pour Dortmund - inscrire son premier but de la saison.La balle de break trop croisée par Gnabry après un sprint à haute intensité de Coman, voilà que le Bayer sort la tête de l'eau. Après une courte embrouille entre plusieurs joueurs des deux camps, Ulreich et Müller ne communiquent pas sur un coup franc lointain mais rentrant, et le meilleur passeur du championnat plante un rarissime pion contre son camp. Le FCB limite ensuite les dégâts, lors de cinq minutes totalement emballantes dans sa surface, avant la mi-temps. D'abord, Upamecano envoie, en toute inconscience, un ballon en retrait pour Ulreich. Adli devance la sortie du remplaçant de Neuer, mais bute sur l'extérieur du montant gauche, avant de dévisser une grosse tentative en face-à-face. Ulreich sort une dernière fois du bois, à l'horizontale, devant Aránguiz. Le deuxième acte, moins box-to-box et marqué par vingt dernières minutes contrôlées par le Bayern, ne verra personne forcer le verrou une deuxième fois malgré les prestations XXL de Musiala d'un côté, et du duo Wirtz-Adli de l'autre. Les dernières alertes sont signées Sabitzer pour le Bayern, nonchalant devant Hrádecký, et Frimpong en force. Mine de rien, le Bayern ne marque plus vraiment les esprits depuis un mois.Pas vraiment la même intensité à Leipzig, où le RBL a bien failli sauter du top 4 face à son concurrent direct, venu tout droit de la Forêt noire. La première période, infiniment insipide, aura toutefois vu l'international bosnien Demirović piquer son ballon au-dessus de Gulácsi, pour sanctionner un alignement douteux des Taureaux, ainsi qu'une glissade de Klostermann. Mais à force de pousser - assez maladroitement, certes -, les locaux vont revenir à hauteur juste à temps pour dégoûter les. Après une séquence collective, c'est Angeliño qui s'extirpe pour l'occasion de Prison Break et dégoûte les visiteurs, toujours derrière leurs adversaires du soir au classement, à la différence de buts. Une occasion manquée qui pourrait peser.De vrais renards, ces loups. Mieux depuis quelques semaines, au niveau comptable mais aussi dans l'impression visuelle, Wolfsburg a plombé l'Union Berlin. Le pire dans l'histoire, c'est que le malheureux avant-centre des, Awoniyi, a inscrit le seul but de la rencontre, en coupant un corner au premier poteau, dans ses propres cages. Les hommes d'Urs Fischer auront beau être devant aux poings par la suite, l'égalisation de Becker est refusée (55) pour une faute au préalable, et la volée de Sven Michel sur le gong file en sortie de but. Nouveau coup d'arrêt pour l'Union, désormais septième et tout doucement largué dans la course à la Ligue des champions.Toujours pas de crème hydratante pour la Vieille dame d'outre-Rhin. Laminé sur sa pelouse par l'Eintracht, le Hertha n'en finit plus de couler et semble bien ancré dans la position de barragiste. Meilleur passeur de son équipe (8), Filip Kostić donne vite le ton en adressant - dans une position compliquée - un centre lobé idéal pour trouver le jeune Ansgar Knauff, prêté par Dortmund. Knauff est ensuite au départ de l'action qui voit le SGE doubler la mise, suite à une remise astucieuse de N'Dicka pour Tuta, venu devancer le jeune portier Lotka. Pour son deuxième match seulement en Bundesliga, le Polonais sort ensuite de manière hasardeuse devant Boyata et se laisse lobé comme un bleu par Lindström. Pas de révolte côté Hertha, malgré la somptueuse et violente reprise de Selke. Une minute plus tard, c'est le dernier coup de massue : Boyata et Kempf sont ridiculisés par un contrôle aimanté de Santos Borré, bien servi par Kamada. A défaut de quitter le ventre mou, la capitale économique de l'Europe assure le spectacle.Anthony Losilla ne porte pas chance aux Trèfles. Le baroud d'honneur de Greuther Fürth n'a pas sévi à Bochum, où le capitaine français du VfL a, comme au match aller, permis aux siens de vaincre la lanterne rouge. Onzièmes, les Unabsteigbaren ouvrent la marque par Leitsch, présent au rebond après que Löwen n'ait trouvé le montant de Linde. L'égalisation de Bella-Kotchap contre son camp, suite à une déviation, aura ravivé la flamme visiteuse durant moins de dix minutes. Car depuis l'extérieur de la surface, Losilla (35 ans), libère lui la Vonovia Ruhrstadion.